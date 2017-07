Als wir auf Island Alkohol suchten

Erst als wir vor Ort Proviant für unseren Roadtrip um die Insel besorgten, erkannten wir die tatsächlichen Ausmaße unseres Problems: In isländischen Supermärkten gibt es keinen Alkohol – nur Light Beer mit rund zwei Prozent, das zählt nicht. Wer richtiges Bier, Wein oder Schnaps will, muss in einen Vínbúðin: einen staatlich lizenzierten Spirituosenladen. 50 Stück gibt es davon angeblich auf der Insel. Ich sage angeblich, weil wir auf unserer dreiwöchigen Reise durch Island nur dreimal einen zu Gesicht bekommen haben – und einer davon hatte geschlossen. Öffnungszeiten von 16 bis 18 Uhr sind weder urlauber- noch einwohnerfreundlich. Die Deutschen würden wegen sowas auf die Straße gehen, um sich ihre Bierfreiheit zu erkämpfen. Warum passiert das in Island nicht?

Man könnte jetzt sagen, dass man auch ohne Alkohol Urlaub machen kann und dass das vielleicht auch mal ganz gut tut. Man kann es sich auch romantisch reden, wenn man bei Regen und Windstärke 8 irgendwo im isländischen Hochland im Zelt festsitzt. Aber spätestens am zweiten Tag wäre ein gutes Glas Wein dabei sehr hilfreich. Und wenn es abends mal nicht zu kalt oder zu nass ist, um noch ein bisschen vor dem Zelt zusammen zu sitzen, würde eine Runde Bier diesen Moment um einiges gemütlicher machen. Ein bisschen wärmen würde es vielleicht auch.

Die Beziehung der Isländer zum Bier war lange kompliziert. Es galt als gefährlich und unpatriotisch

Wir begannen darüber zu sinnieren, ob Alkohol in Ländern wie Island viel zu teuer oder bei uns einfach viel zu günstig und selbstverständlich ist. Ich stellte mir vor, wie es wäre, auf einer Insel zu leben, auf der es das halbe Jahr über die meiste Zeit dunkel ist und wo auf dem Land – also überall außer in Reykjavik – auch im Sommer nichts los ist. Was wir Sommerurlauber als entschleunigendes Naturparadies sahen, stellte ich mir auf Dauer ganz schön deprimierend vor. Je mehr ich darüber nachdachte, desto besser konnte ich nachvollziehen, was ich auf einem Reise-Blog gelesen hatte: nämlich, dass Alkohol in Island 1915 komplett verboten wurde. Rund 60 Prozent der isländischen Männer (Frauen durften noch nicht wählen) hatten damals für die Prohibition gestimmt. Das zeugt von viel Selbstreflexion, dachte ich.