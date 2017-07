Ein Großbrand beendet das "Tomorrowland"-Festival

Sie bedankten sich außerdem bei den Einsatzkräften, die alle Besucher rechtzeitig in Sicherheit gebracht und den Brand bereits gegen Mitternacht vollständig gelöscht hatten. Glücklicherweise gab es weder eine Massenpanik noch Verletzte.

Das „Tomorrowland“-Festival fand in diesem Jahr zum ersten Mal in Santa Coloma de Gramenet in Spanien statt. In Belgien ist es schon seit zwölf Jahren Tradition. Ob die Besucher einen Teil des Ticketpreises erstattet bekommen werden, bleibt noch anzuwarten.

