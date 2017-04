Wenn Besitz zur Last wird

Einer Studie der Hochschule Ludwigshafen zufolge sind etwa 800.000 Menschen in Deutschland, also etwa sieben Prozent der erwachsenen Gesamtbevölkerung, wie Julia kaufsüchtig – Tendenz steigend. 1991 waren es in Westdeutschland nur fünf Prozent, in Ostdeutschland sogar nur ein Prozent. Zehn Jahre später, im Jahr 2001, haben sich die Zahlen deutlich verändert: in Westdeutschland sind rund acht Prozent betroffen, in Ostdeutschland, bereits sechs Prozent – Konsum hat nach der Wiedervereinigung Deutschlands offensichtlich einen anderen Stellenwert bekommen. Dabei ist Kaufsucht, bzw. pathologisches Kaufverhalten, nicht als Krankheit anerkannt, wird also nicht im Diagnoseklassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation aufgeführt. Das macht es schwierig, das Problem anzugehen.

„Solange nicht bewiesen ist, dass bei der Kaufsucht ähnliche Mechanismen ablaufen wie bei einer substanzgebundenen Sucht, wird es schwierig mit der Anerkennung, zumal bislang zu wenige Studien vorliegen", erklärt Astrid Müller, psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie an der Medizinschen Hochschule Hannover. Sie kämpft dafür, dass Kaufsucht in der Zukunft offiziell als Krankheit gilt. Denn das Verhalten der Betroffenen sei krankhaft: „Ihr Warenkonsum ist entgleist, orientiert sich nicht am Bedarf.“ Die Betroffenen verspürten den unwiderstehlichen Drang, etwas einzukaufen – die Gedanken kreisen nur noch um das Erfüllen dieses Drangs. So weit, dass es schließlich zum Kontrollverlust beim Konsumieren kommt. „In der Regel sind sich die Betroffenen klar darüber, dass ihr Verhalten nicht angemessen ist. Trotzdem kommt es immer wieder zu erfolglosen Versuchen, das Kaufverhalten zu normalisieren“, sagt sie. Sie kaufen mehr, als sie tatsächlich benötigen. Die Sachen werden angehäuft, gehortet und schnell nicht mehr beachtet. Betroffene wenden viel Zeit für den Einkauf auf, vor allem Online-Kaufsüchtige recherchierten stundenlang im Internet, erklärt Müller.