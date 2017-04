„Herzlichen Glückwunsch zum Haus!“

Ich bin in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Eltern sind mit mir nie in den Urlaub gefahren, wirklich nie. Ich habe meine Mitschüler als Teenager um ihre Markenklamotten beneidet und später meine Mitstudenten um ihre Rucksackreisen durch Asien. Ich bin während meines Studiums nie weggefahren. Ich habe durchgehend gekellnert oder in den Semesterferien Praktika gemacht. An schlechten Tagen habe ich mir immer ausgemalt, was ich mir alles kaufen würde, wenn ich plötzlich im Lotto gewänne: Echte Louboutins, eine Chanel-Tasche, Klamotten von dänischen Hipster-Designern, First-Class-Tickets nach Asien, Zimmer in Banyan Tree-Hotels, regelmäßige Friseurbesuche.

Das alles geht mir durch den Kopf, als ich bei Herrn S. sitze und auf den grauen Teppich mit Rautenmuster starre. Herr S. erklärt mir die finanzielle Situation meines Vaters. Er muss langsam sprechen: Von den Zahlen, mit denen er um sich wirft, wird mir schwindelig. Ich bin die alleinige Erbin einer Doppelhaushalte mit Garten und Doppelgarage, die mein Vater zehn Jahre zuvor gekauft hat. Das Haus ist pi mal Daumen 350.000 Euro wert, sagt Herr S. Das sind viele First-Class-Tickets nach Bangkok und noch mehr Chanel-Handtaschen. Das Blöde ist allerdings: Mein Vater hat das Haus noch nicht abbezahlt, er schuldet der Bank noch 214.618,56 Euro plus Zinsen. Bedeutet: Ich schulde der Bank jetzt 214.618,56 Euro plus Zinsen. Herr S. fragt, was ich jetzt machen möchte. Ich könnte das Haus an die Bank zurückgeben und hätte dann immerhin ungefähr 140.000 Euro. Das sind immer noch genug Handtaschen, Schuhe und Reisen. Oder ich übernehme die Kredite und zahle sie weiter ab. Dann gehört das Haus in 18 Jahren mir. Ich bin überfordert.

Ich hatte noch nie Schulden, ich habe mein Konto noch nie überzogen. Allein der Gedanke, Schulden zu haben, jagt mir Quaddeln über die Arme und schnürt mir die Kehle zu. Und dann auch noch über 200.000 Euro? Es ist schon anstrengend genug, den Nachlass eines verstorbenen Elternteils zu sortieren, die Beerdigung zu organisieren, Verpflichtungen wie Versicherungen oder Zeitungsabos zu kündigen. Von der grauenvollen Leere, die mein Vater durch seinen Tod hinterlassen hat, will ich gar nicht reden. Das macht ein so großes Fass auf, diese Dimension ist mit Worten gar nicht beschreibbar. Dann auch noch eine so weitreichende Entscheidung für meine Zukunft zu treffen, das ist schier unvorstellbar. Aber ich muss. Ach, was würde ich gerne mit meinem Vater eine Zigarette rauchen.

Schneller Luxus – oder zumindest ein geldsorgenfreies Leben – für einen absehbaren Zeitraum? Oder langfristig eine Altersvorsorge aufbauen? Mein Beruf ist nicht gerade darauf ausgelegt, fette Jahresboni zu kassieren. Die Rente meiner Generation ist ungewiss. In der Stadt, in der ich lebe, könnte ich niemals eine Eigentumswohnung kaufen. Jedenfalls nicht da, wo ich wohnen möchte. Eigentlich gar nicht so schlecht, dass sich theoretisch da jemand anders schon Gedanken gemacht hat: mein Vater. Grundstück suchen, Haus bauen, Notar-Gedöns, alles schon erledigt. Ich muss nur noch den Geldbeutel aufmachen, denke ich. Ich entscheide mich also für die Sicherheit und behalte das Haus.