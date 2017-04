Woher kommt der Lehrerhass?

Darum trägt das mit der Verbeamtung der Lehrer (die in manchen Bundesländern bereits abgeschafft wurde) gleich aus zwei Gründen zum Lehrerhass bei. Zum einen ist eben die Gruppe der Lehrer selbst gespalten. Da gibt es Neid, Missgunst, Sticheleien. Und manchmal auch einen Konflikt, der auf unterschiedlichen Prinzipien beruht: Angestellte Lehrer sind manchmal aus Überzeugung Angestellte, weil sie den Beamtenlehrer für einen Anachronismus halten.

Zum anderen hat das Beamtentum an sich keinen guten Ruf. Wir erinnern uns an den Freund, der etwas von „verbeamteten menschlichen Vollversagern“ schrieb – „verbeamtet“ klingt da wie ein Schimpfwort und ich denke, das war Absicht. Das Beamtenklischee umfasst Bezahlung fürs Nixtun, ausruhen auf der Sicherheit, Ambitionslosigkeit. Und viele werfen verbeamteten Lehren vor, genau aus diesen Gründen ihren Beruf gewählt zu haben, anstatt aus „Berufung“.

Ambitionslosigkeit wird darum auch oft schon denen vorgeworfen, die ein Lehramtsstudium anstreben oder gerade absolvieren. Manchmal swohl auch zurecht. Ein Bekannter schrieb: „Früher, sagt man, wurden die besten eines Abi-Jahrgangs Lehrer (die anderen dann Buchhalter, Ärzte, Rechtsanwälte etc.). Das ist nicht mehr so. Leider. Aus meinem eigenen Lehramtsstudium weiß ist, dass die Mehrzahl der Mitstudierenden, die ich mir als exzellente Lehrer vorstellen konnte, dann doch keine geworden sind.“ Und die Abiturientin: „Ich habe Freunde, die sagen, ich kann malen und bin gut in Englisch, ich studiere einfach Kunst und Englisch auf Lehramt, Kunst wird immer gesucht. Sind das wirklich die Lehrer, die wir unsern Kindern wünschen? Die Menschen, die nicht wissen was sie mit ihrem Abitur anfangen sollen, und dann Lehrer werden?“

5. Keiner weiß, was Lehrer machen – manchmal nicht mal Lehrer

Das ist eigentlich eine Spiegelung von Punkt 1: Alle denken, dass sie wissen, was Lehrer machen, aber eigentlich weiß es keiner. Und darum haben viele ein völlig falsches Bild von diesem Job. Manchmal sogar die Lehrer selbst. „Es gibt sehr viele verschiedene Gruppen in der großen Gruppe der Lehrer“, sagt Michael Veeser-Dombrowski. Der Job eines Gymnasiallehrers unterscheide sich von dem eines Lehrers an einer Grund- oder Förderschule, das Gehalt eines Grundschullehrers unterscheidet sich von dem eines Gymnasiallehrers, das eines Beamten von dem eines Angestellten. Und so weiter. Keiner weiß also so genau, was der andere macht und unter welchen Umständen er arbeitet, glaubt aber, es zu wissen. Konsequenz: Gymnasial- disst Grundschullehrer. Gleiches Problem wie draußen also auch innerhalb der Lehrerschaft.

6. Und was machen wir jetzt dagegen?

Die Antwort steckt eigentlich schon in Punkt Nummer 5: Um dem Lehrerhass beizukommen, müssten mehr Menschen wissen, was Lehrer wirklich machen. In den letzten Jahren habe es zwar immer häufiger Dokumentationen über den Beruf gegeben, sagt Michael Veeser-Dombrowski. „Aber da lag der Fokus leider meist auf Burnout oder Stress.“ Er wünscht sich, dass ein realistisches Bild vom Lehrer gezeigt wird, statt immer nur Probleme abzubilden. Seine Forderung: „Die Blackbox Klassenzimmer muss geöffnet werden. Damit viel mehr Menschen da reinschauen können.“ Auch Schüler und Schülerinnen, die Lehrer werden wollen. Damit keiner mehr diesen Job wählt, weil er sich davon ein bequemes Leben erhofft.