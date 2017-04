"Ich will arbeiten - und nicht in Frührente!"

Für unsere Recherche "Was ist eigentlich los mit dir, Deutschland?" haben wir Leute gesucht, die sich abgehängt fühlen. Weil sie in der Leistungsgesellschaft nicht mehr mitkommen oder weil es sehr lange dauert, bis sie die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Kerstin hat sich bei uns gemeldet. Sie ist 26 und hat schon in so vielen verschiedenen Jugendeinrichtungen gewohnt, dass sie sie kaum noch zählen kann. Auch der Einstieg in den Job ist für sie schwieriger als für andere. Wir durften sie einen Tag lang begleiten. Kerstin will zeigen, wie das eigentlich ist, wenn du jung bist, große Probleme hast und von einer Behörde zur nächsten geschoben wirst. Kerstin wünscht sich, dass in Deutschland mehr für Kinder aus schwierigen Familien getan wird. Kinder wie sie früher eines war.