Warum gibt es in Deutschland mehr Obdachlose als früher?

Viele dieser Menschen wollen auch gar nicht in einer Notunterkunft übernachten. Rollstuhlfahrer Olaf meinte zu uns: “Ich würde eher sterben als dort zu schlafen.“ Olaf will weder die Biervorräte zurücklassen, die er in einem alten Kinderwagen hortet, noch möchte er das Risiko eingehen, sich mit Läusen oder Krätze zu infizieren. Ein Paar um die 40, das wir in der Recherchenacht in einem Park trafen, wo es in einem selbst gebauten Zelt schläft, meinte, dass sie ihre Privatsphäre trotz Kälte nicht aufgeben wollen. In den Notunterkünften schlafen sehr viele Menschen auf engem Raum, es riecht nach Urin und Alkohol und man kann seine privaten Gegenstände nicht vor Diebstahl schützen.

Wieso gibt es mehr Obdachlose als früher?

Einer der Gründe ist die Situation auf dem deutschen Wohnungsmarkt: Es gibt immer weniger Wohnungen für Menschen mit niedrigem Einkommen. Viele deutsche Kommunen haben in den vergangenen Jahren Sozialwohnungen an Investoren verkauft, um Haushaltslöcher zu stopfen. Die Mieten in Deutschland sind stark angestiegen, während die Zahl der Sozialwohnungen von 1,7 Millionen auf 1,3 Millionen geschrumpft ist. Politik und Bauunternehmen schieben sich gegenseitig die Schuld für die Misere zu. Hinzu kommt, dass seit der Förderalismusreform 2006 nicht mehr der Bund, sondern die Länder für den sozialen Wohnungsbau verantwortlich sind. Sie bekommen Geld vom Bund (1,5 Milliarden Euro waren das 2016), allerdings ist dieses Geld nicht zweckgebunden, es muss also nicht für den Bau von Sozialwohnungen eingesetzt werden.

Paul Neupert von der BAG W weist noch auf ein weiteres Problem hin: „Ein großes Thema ist die steigende Zahl von EU-Migranten und deren Verarmung. Sie sind vom deutschen Sozialsystem ausgeschlossen und deshalb ganz besonders gefährdet, auf der Straße zu landen.“

Menschen aus Polen, Rumänien oder Bulgarien kommen mit der Hoffnung auf einen guten Job nach Deutschland. Diese Hoffnung erfüllt sich manchmal nicht, denn der Konkurrenzkampf im Niedriglohnsektor ist groß. Und wer aus dem Ausland hierher kommt, hat häufig kein soziales Netz vor Ort, bei dem er unterschlüpfen kann.

Besonders bitter: Menschen aus anderen EU-Staaten haben häufig keinen Anspruch darauf, in einer Notunterkunft zu schlafen, denn die Übernachtungsangebote sind bei EU-Migranten oft daran geknüpft, dass sie Sozialleistungen beziehen. In den Wintermonaten gibt es zwar teilweise Ausnahmeregelungen, aber generell versucht der Staat, keine Anreize dafür zu schaffen, dass arme Menschen aus dem EU-Ausland nach Deutschland kommen.

Welche Rolle spielen die ankommenden Flüchtlinge?

Einer unserer User wollte wissen, inwiefern es auf den Straßen einen Konkurrenzkampf zwischen Obdachlosen und Flüchtlingen gibt. Die Antwort ist gar nicht so einfach:

Im Vergleich zu den EU-Migranten spielen Flüchtlinge bei den Obdachlosenhilfen eine untergeordnete Rolle. Ankommende Flüchtlinge sind zwar häufig wohnungs-, aber nicht obdachlos, denn sie leben im Regelfall in einer Flüchtlingsunterkunft. Es kommt deshalb laut den Betreibern der Kältebusse Frankfurt und Berlin nur in Einzelfällen vor, dass die Obdachlosenhilfe sich um Flüchtlinge kümmert.

Sie stellen also keine direkte Konkurrenz zu den Obdachlosen dar. Durch die Ankunft der Flüchtlinge hat sich allerdings die Situation auf dem deutschen Wohnungsmarkt weiter verschärft. Nun konkurrieren noch mehr Menschen um günstige Wohnungen, als ohnehin schon. Das Bundesministerium für Bau schätzt, dass - unter anderem bedingt durch Zuwanderung - pro Jahr eigentlich 350.000 bis 400.000 neue Wohnungen in Deutschland gebaut werden müssten, um alle Menschen unterzukriegen. 2016 wurden laut einer Schätzung des Ifo-Instituts allerdings nur 300.000 Wohnungen neu gebaut, das macht mindestens 50.000 Wohnungen zu wenig.

Was viele Obdachlose als Ungerechtigkeit empfinden: Flüchtlinge haben ein Recht auf Unterbringung, Wohnungslose nicht. Das kritisiert auch die BAG Wohnungslosenhilfe.

Was sind mögliche Lösungen?

Ortrud Wohlwend von der Berliner Stadtmission wünscht sich eine Reform der schlecht funktionierenden Mietpreisbremse, noch mehr Schlafplätze für Obdachlose und ein Konzept für den Umgang mit den Obdachlosen aus dem EU-Ausland. Außerdem bemängelt sie, genau wie die BAG W, dass es keine gesicherten Zahlen zum Thema Obdachlosigkeit in Deutschland gibt. Um eine Situation zu verbessern, muss man sie schließlich kennen.

Neue Ideen wie das Model „Housing First“, das Wohnungslosen unbürokratisch eine Wohnung zur Verfügung stellt, könnten eine Möglichkeit sein, Obdachlose wieder ans Wohnen zu gewöhnen. Die herkömmlichen Programme in Deutschland zielen darauf ab, dass Obdachlose erst gewisse Kriterien, wie zum Beispiel Abstinenz, erfüllen müssen, um sich für eine Wohnung zu qualifizieren. Studien aus anderen EU-Ländern deuten aber darauf hin, dass bei Obdachlosen, die eine Wohnung ohne Bedingungen zur Verfügung gestellt bekommen, Kriminalität und Alkoholkonsum sinken und das auch eher langfristig Insgesamt, so die Studien, lassen sich so sogar Kosten sparen, denn die „Housing First“ Bewohner werden seltener krank, nehmen weniger häufig Rettungsdienste in Anspruch und landen seltener im Gefängnis.

Solche Konzepte sind allerdings nur dann umsetzbar, wenn es genügend Wohnungen gibt und damit sind wir wieder bei der Wohnungsmarktpolitik angelangt. Die BAG W fordert, dass die Hoheit über die Wohnungsmarktpolitik wieder bei der Bundesregierung anzusiedeln, da schon jetzt absehbar sei, dass die einzelnen Bundesländer die Herausforderung der Wohnungsnot wahrscheinlich nicht alleine bewältigen werden können.

