Heute ist 4/20!

Heute ist der 20. April, im amerikanischen Format also 4/20, auch bekannt als Cannabis-Tag. Für die, die diese Information zum ersten Mal hören: 420 wird vor allem im amerikanischen Raum als geflügeltes Wort für das regelmäßige Kiffen verwendet. Und deshalb ist der Tag 4/20 also der Tag, an dem sich ganze Gruppen von Kiffern treffen und ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen.

Zur Feier des Tages haben wir für euch eine kleine Compilation verschiedener Instagram-Accounts angelegt. Nur eine Sache haben sie alle gemeinsam: Sie haben auf die eine oder andere Weise etwas mit Marihuana zu tun.