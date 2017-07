Tobi lebt in einer Utopisten-WG

Wir haben Menschen gesucht, die eine politische Utopie leben. Daraufhin hat Userin Alina uns das Netzwerk Living Utopia empfohlen, das Tobi Rosswog gegründet hat. In einer ziemlich speziellen WG in Mainz arbeitet er an seiner Idee von einer besseren Welt.

Tobi und seine Mitbewohner versuchen, möglichst ohne Geld auszukommen. Außerdem verzichten sie auf Fleisch und teilen sich einen Kleiderschrank. Nebenher retten sie Lebensmittel und demonstrieren gegen die AfD. Und sie veranstalten regelmäßig Camps und Festivals, auf denen sie anderen von ihren utopischen Ideen überzeugen.