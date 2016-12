Das ist... Christopher Suprun, "abtrünniger" US-Wahlmann

... damit gerade richtig, um seine ganz eigenen Fakten in einer Debatte zu schaffen, die seit dem Ergebnis der Präsidentschaftswahl im November geführt wird – mal wieder. Sie lautet: Warum wird der US-Präsident nicht direkt vom Volk gewählt? Warum der Umweg über die Wahlmänner?

Landesweit erhielt Clinton fast drei Millionen Wählerstimmen mehr als Trump. Doch im Wahlsystem der USA gewinnt der Kandidat in einem Bundesstaat, wenn er dort die meisten Wählerstimmen bekommt. Die Bundesstaaten nominieren dann proportional zu ihrer Einwohnerzahl Wahlmänner, und die sind es, die endgültig für den Gewinner stimmen. Der Kandidat, der in einem Bundesstaat die meisten Wählerstimmen erreicht, bekommt am Schluss alle Wahlmännerstimmen dieses Bundesstaates. Klassisches "The-winner-takes-ist all"-Prinzip (nur in Maine und Nebraska gilt das nicht). Daher muss nicht unbedingt der Kandidat mit den meisten Wählerstimmen auch der Wahlsieger sein.

Die Idee zu diesen indirekten Wahlen hatten die amerikanischen Gründungsväter im 18. Jahrhundert. Das System verdankt sich den historischen Umständen: Es gab damals eben noch keine Flugzeuge, kein Internet, aber auch schon Millionen Stimmberechtigte. Sollten die alle in die Hauptstadt kommen, um ihre Stimme abzugeben? Deshalb wurden die Stimmen schon in den einzelnen Staaten ausgewertet, die Wahlmänner reisten dann zu Pferde in die Hauptstadt. Das erste Wahlmännerkollegium (englisch: Electoral College) trat 1789 zusammen.

Kritiker des Wahlmännersystems merken zudem an, dass die Entscheider damals den einzelnen Wählern nicht ganz getraut hätten. Sie hielten sie für politisch zu ungebildet, um sich für einen "fähigen" Mann als Präsidenten zu entscheiden – und wollten ihnen die direkte Stimme deshalb lieber nicht geben.

Akhil Reed Amar, Verfassungsrechtler in Yale, macht im US-Magazin Time auf einen weiteren historischen Grund aufmerksam: die Sklaverei. In den Südstaaten lebten viel weniger stimmberechtigte Menschen als im Norden – beim Abstimmen mit Wahlmännern durften die Südstaatler aber ihre Sklaven mitzählen, so Amar, und gaben ihrer Stimme so deutlich mehr Gewicht. Jeder Sklave zählte dabei als drei Fünftel eines “richtigen” Bürgers.