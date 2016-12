Niederländer spioniert seinen Handy-Dieb aus und macht daraus einen Film

Anthonys Telefon bleibt verschollen. Aber der junge Niederländer kommt ins Grübeln: Was passiert eigentlich mit einem Handy und den Daten, wenn es geklaut wird? Also präpariert er ein anderes Smartphone mit einer Fernsteuer-Software und lässt es sich erneut stehlen – diesmal absichtlich. Die folgenden Wochen werden zum Spionage-Thriller. Anthony sammelt Daten über den Dieb: Er knipst unbemerkt Fotos, schneidet intime Gespräche mit, liest SMS und verfolgt per GPS die Wege des Gauners. Aus dem Material schneidet er seinen Abschlussfilm für die Filmakademie und lädt ihn bei Youtube hoch.

Mittlerweile wurde der Film drei Millionen Mal angeklickt und Anthony ins nationale Fernsehen eingeladen. Ein Anruf.

jetzt: Anthony, wie schwierig ist es, sich sein Handy absichtlich klauen zu lassen?

Anthony: Ich habe 24 Stunden Filmmaterial von dem Versuch, mir mein Telefon klauen zu lassen. Wir haben alles ausprobiert: Ich habe es beim Essen auf dem Tisch liegen lassen, hatte es in der vorderen Rucksacktasche und bin sogar zwischendurch auf Krücken gelaufen – damit ich ein leichteres Ziel abgebe. Nichts hat funktioniert.

Bis die Kameras aus waren.

An dem Tag haben wir von neun Uhr morgens an gefilmt. Um zehn Uhr abends wurde das Telefon dann doch noch geklaut – als unsere Kamera-Akkus leer waren. Ich bin froh, dass meine Freundin und ich den Dieb gesehen haben, so konnten wir später auf dem Foto definitiv sagen, dass er es ist.

Warum hat dich der Weg eines geklauten Handys überhaupt interessiert?

Es wird immer gesagt: „Die geklauten Telefone gehen nach Ost-Europa, nach Rumänien.“ Aber niemand sieht sich das mal genauer an. Ich wollte das überprüfen: Was passiert mit meinem Telefon? Und noch viel wichtiger: Was passiert mit meinen Daten? Denn mir wurde sehr schnell bewusst, wie viele vertrauliche, private und sensible Daten ich auf meinem iPhone hatte: Kontakte, Nachrichten, Fotos, Banking-Apps. Außerdem muss ich sagen, auch wenn es nur zwei Minuten waren, es war sehr spannend, dem Telefon nachzujagen.

Hattest du je ein schlechtes Gewissen, einen Menschen auszuspionieren?

Ja. Je mehr es mir gelang, desto schlechter fühlte ich mich. Schuldig, weil ich in die Privatsphäre des Diebes eindrang. Diebstahl hin oder her.

Hast du zwischendurch darüber nachgedacht, das Experiment abzubrechen?

Es gab zwei Momente, in denen ich gezweifelt habe. Einmal hat der Dieb in einer SMS geschrieben, er hätte nicht mehr genug Geld, um mit dem Bus zu fahren. Er tat mir leid. Ich kannte ihn nur durch meine Überwachung und fühlte mich ihm trotzdem irgendwie verbunden. Ich hatte das Gefühl, ich müsste etwas für ihn tun. Also habe ich sein Handyguthaben aufgeladen. Der andere Moment war das Date mit der russischen Frau, das man auch im Film sieht. Es fühlte sich falsch an, dabei zuzuhören. Niemand sollte so etwas tun. Aber ich habe es ja auch nicht aus Voyeurismus getan, sondern ich wollte den Leuten etwas klarmachen. Und das habe ich auch.

Und zwar?

Wie einfach es ist, Zugriff auf das Telefon von jemandem zu haben. Und wie viele Informationen man auf diese Weise sammeln kann. Am Ende dachte ich, ich würde den Typen kennen. Weil ich so viele Daten über ihn gesammelt hatte. Aber Daten sagen nichts, wenn du sie nicht richtig interpretierst. Wenn ich den Dieb als einsame, traurige Person sehen wollte, konnte ich das. Ich hätte ihn aber genau so als Terrorist sehen können. Die Daten hätten diese Theorie genau so unterstützt.