Wenn Dates zum Verkaufsgespräch werden

Es ist nicht so, dass ich mit übertriebenen Erwartungen in ein Date ginge. Weder suche ich einen Seelenverwandten noch erwarte ich den ultimativen Sex. Nicht mal ein warmes Essen muss drin sein. Ich bin bereit, mit einer Flasche Bier in der Hand auf dem nackten Bordstein herumzulungern, solange mich der Typ neben mir halbwegs unterhält. Meinetwegen auch mit Trennungsgeschichten, Mutterkomplexen oder schlechten Reimen. Auch unerwartete Wendungen nehme ich gern. Entpuppt sich der sensible Kettenraucher als harter Verschwörungstheoretiker oder der potente Aufreißer als schwer melancholisch, bin ich die Erste, die laut „Hurra!“ schreit.

Als er mir seine Karte in die Hand drückte, war endgültig klar: Ich habe ihn ans Business verloren

Mit Richard, einem selbstständigen Unternehmensberater, traf ich mich zum Frühstück. Wir tranken Champagner, aßen fingernagelgroße Käsevariationen und sprachen über die Tiefe der russischen Klassiker. Mit anderen Worten: Es lief blendend. Bis ich in einem Nebensatz erwähnte, dass ich überlegte, zusammen mit einer Freundin eine Agentur zu gründen.

Es war, als hätte man in ihm einen Schalter umgelegt. Fiebrig sann er nach, was unser „USP“ sei und wie genau wir uns auf dem Markt platzieren könnten. Jeglicher Versuch, ihn zurück zu den Klassikern zu bewegen, scheiterte. Stattdessen rechnete er mir vor, wie ich mit einer staatlichen Förderung Tausende von Beratungs-Euros sparen könnte. Als er mir seine Karte in die Hand drückte, war endgültig klar: Ich habe ihn ans Business verloren.