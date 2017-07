Das Netz kämpft für MS Paint

In gewisser Weise ist es ein digitales Happy End: MS Paint wird weiterleben. Als Gratis-App im Windows Store. Nach dem Aufschrei im Netz darüber, dass Microsoft sein Uralt-Malprogramm begraben könnte, hat der Konzern das nun bekannt gegeben.

Könnte – das ist ein wichtiges Wort in diesem Zusammenhang, denn: Microsoft hat nie offiziell verkündet, dass es Paint abschaffen will. Stattdessen hat das Unternehmen eine Liste veröffentlicht, die erklärt, was das kommende „Windows 10 Fall Creators“-Update für einzelne Programme bedeutet. Dort steht zum einen die Kategorie „Removed“: Features, die darunter gelistet sind, wandern tatsächlich ins digitale Nirvana.