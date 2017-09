Wie es sich anfühlt, nach sechs Jahren Beziehung zu tindern

Ich habe es trotzdem versucht. Vergangenes Jahr hat mein Freund nach fast sechs Jahren überraschend mit mir Schluss gemacht. Die Dating-Welt, in der ich daraufhin wieder gelandet bin, hat einen verdammt harten Boden und ist auch sonst eine ganz andere als die, aus der ich vor Jahren gekommen war.

Das fängt damit an, dass ich das Wort „Dating“ früher gar nicht in meinem Wortschatz hatte, weil ich meine Freunde immer nebenbei kennen gelernt habe. Echtes Daten, so mit Zeit und Ort ausmachen, brauchte es gar nicht. Irgendwann verbringt man aber die meiste Zeit in der Arbeit. Und wenn du vermeiden willst, dass du in einem Mitarbeitertreffen einem Menschen gegenüber sitzt, der weiß, wie du nackt aussiehst, hältst du es mit "Don’t Fuck The Company". Also Tinder.

Meine Beziehung begann Pi mal Daumen vier Jahre vor Tinders Geburt – zumindest kam da die App so richtig in Deutschland an. Damals habe ich das total verpennt. Klar, ich wusste was Tinder ist. Aber ich habe es nie benutzt. Geschichten über die App zu hören war wie Stories aus dem Urlaub von Freunden zu lauschen: Bestimmt ist es so und so, aber wer weiß das schon. Kaum war ich solo, stand Tinder aber auf einmal groß und breit und übermächtig in meinem Hausflur und klingelte sturm. So fühlte sich das an.