Diese Website funktioniert nur offline

Klingt komisch, ist aber so. Warum, das zeigt sich dann auch spätestens, wenn man den Flugmodus anstellt: Auf der Homepage erscheint Text, gekennzeichnet als „2-Minute read”, den man eben am besten lesen sollte, wenn man bereits offline ist. Nur so kann man seine Message sofort verstehen und die Thesen an sich selbst überprüfen.

„Willst du produktiv sein?”, fragt Bolin darin auf Englisch. „Dann geh einfach offline, denn wenn du konstant im Internet bist, heißt das, dass du auch konstant unterbrochen wirst – sowohl von außen als auch von innen.”

Er habe deshalb diese Website als Experiment hochgeladen. Auf ihr sei es nicht möglich, sich einfach schnell weiter zu klicken – es gibt in diesem Moment ja weder weiterführende Links noch eine Internetverbindung –, deshalb wäre es wahrscheinlicher, dass man diesen Text zu Ende lesen würde. „Wenn du offline bist, ist das der einzige Ort, an dem du sein kannst”, schreibt Bolin und wirkt mit diesem Satz wie ein alter Poet.