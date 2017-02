Amerikaner spenden Rekordbeträge an Bürgerrechtsorganisation

Der Protest gegen das vom US-Präsidenten Donald Trump verhängte Einreiseverbot hat erste Wirkung gezeigt: Am Samstag versammelten sich am New Yorker Flughafen John F. Kennedy Tausende Demonstranten. Samstagnacht wurde der Erlass dann in Teilen gestoppt – und die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU), welche die entsprechende Eilklage gegen das Einreiseverbot auf den Weg gebracht hatte, hat seit Freitag einen Spendenrekord eingefahren.