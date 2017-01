Mega-Konzert für Trump!

Außerdem fragen jetzt einige Beobachter, ob Trump die Rolling Stones dissen wollte. Die hatten Trump ausdrücklich darum gebeten, ihre Musik auf seinen Wahlkampfveranstaltungen nicht zu spielen. Am Donnerstag liefen dann aber ausgerechnet “Heart of Stone”, “Let’s Spend The Night Together” und “You Can’t Always Get What You Want” vom Band.

Offizielle Zahlen, wie viele Menschen zu dem Konzert mit freiem Eintritt gekommen sind, gibt es noch nicht. Bildervergleiche zeigen aber: Barack Obamas Inaugurations-Konzert 2009 hatte deutlich, deutlich mehr Besucher: