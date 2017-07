Marihuana-Apotheken in den USA werden immer häufiger Opfer von Raubüberfällen

Das Problem allerdings, das zu solch gruseligen Geschichten von Raubüberfällen mit Kastration oder auch zu Erzählungen von Schatzjagden aufgrund vergessener Verstecke führt: Wegen der Unsicherheit, ob Cannabis nun eine Droge, Genussmittel oder Medizin ist, verweigern die meisten US-Banken den Marihuana-Apotheken das Führen von Geschäftskonten, weil sie fürchten, dass sie bei kriminellen Geschäften zur Verantwortung gezogen werden könnten. Zudem verursacht die aktuelle Gesetzgebung zusätzlichen bürokratischen Aufwand, sie erfordert peniblere Dokumentation sämtlicher Kontobewegungen und sorgt damit für teils immensen Aufwand und nicht unerhebliche Kosten.

„Da liegt unglaublich viel Bargeld rum"

Die Inhaber der Apotheken müssen ihre Geschäfte deshalb fast ausschließlich in Bargeld abwickeln und haben am Ende eines Geschäftstages oftmals sechsstellige Summen in den Kassen. „Es ist ein Problem, das wir dringend lösen müssen“, sagt Chiang: „Da liegt unglaublich viel Bargeld rum. Verbrecher wissen, dass da unglaublich viel Bargeld rumliegt. Das ist eine Einladung zum Raubüberfall, der wir schnell und praktisch begegnen müssen.“

Im vergangenen Jahr lag der landesweite Umsatz mit legalem Marihuana einer Studie von Arcview zufolge bei 6,7 Milliarden Dollar, der auf dem Schwarzmarkt belief sich auf 49,4 Milliarden. Das Marktforschungsinstituts schätzt, dass sich aufgrund der fortschreitenden Legalisierung die legalen Marihuana-Einkünfte in den USA in den kommenden drei Jahren auf mehr als 20 Milliarden Dollar erhöhen dürften. Mittlerweile ist Cannabis in 29 Bundesstaaten und in der Hauptstadt Washington als Medizin zugelassen, in acht davon sogar als Genussmittel.

Bleibt die Frage: Wie soll ein Markt funktionieren, dessen Produkt auf Bundesebene illegal ist? „Die ganze Welt basiert auf Bezahlung mit Bargeld oder Kreditkarte“, sagt Chiang: „Es gibt nun eine stetig wachsende Milliardenbranche, die ausschließlich auf Bargeld basiert - das kann nicht funktionieren.“ Er hat Anfang des Jahres die Cannabis Banking Working Group gegründet, bei der Vertreter von Cannabis-Industrie, Polizei, Finanzministerium, Banken und Regulierungsbehörden nach einer gemeinsamen Lösung suchen sollen. Es passierte bislang, was bei solchen bürokratischen Workshops häufig passiert: nicht besonders viel.

Auftritt Dennis Rodman: Der war einst Profi-Basketballspieler und Hobby-Spinner. Das mit dem Basketball lässt er mittlerweile weitgehend bleiben und widmet sich der Professionalisierung seines Hobbys. Er war kürzlich mal wieder in Nordkorea bei seinem Freund Kim Jong Un, eigenen Angaben zufolge will er den Machthaber zur Freilassung des mittlerweile verstorbenen US-Studenten Otto Warmbier bewogen haben. Auf sämtlichen Fotos trug Rodman T-Shirts mit der Aufschrift Potcoin. Das Unternehmen hatte die Reise gesponsert.

Es gibt eine Kryptowährung für die Cannabisbranche, die bereits seit Monaten verzweifelt um Aufmerksamkeit wirbt - Potcoin

Potcoin ist eine Kryptowährung, ähnlich den weitaus bekannteren Bitcoins. Die werden durch hochkomplexe Rechenverfahren an Computern generiert und erleben gerade vor allem wegen chinesischen Anlegern, die Geld außer Landes schaffen und die strengen Kapitalkontrollen umgehen möchten, einen Höhenflug. Allerdings wird die Cyberwährung auch zur Bezahlung krimineller Aktivitäten und Lösegeldern verwendet und ist auch aufgrund der immensen Kurseinbrüche und -steigerungen bekannt.

Es gibt nun also eine Kryptowährung für die Cannabisbranche, die bereits seit einigen Monaten verzweifelt um Aufmerksamkeit wirbt. Wer sich allerdings intensiver damit beschäftigt, der erfährt, dass dieses Alleinstellungsmerkmal doch arg konstruiert ist - es ist ein bisschen so, als würde ein Klamotten-Hersteller behaupten, dass ein stinknormales T-Shirt ganz besonders zum Basketballspielen geeignet sei. Ein Bitcoin kostet derzeit etwa 2600 Dollar. Der Wert eines Potcoins stieg während Rodmans Nordkorea-Reise innerhalb eines Tages um 70 Prozent auf 17 Cent, mittlerweile ist der Wert wieder unter zehn Cent gefallen.

Die Einführung bundesstaatlicher Banken scheint derzeit ebenso unrealistisch wie die Legalisierung von Marihuana auf Bundesebene. „Kalifornien ist bereit, den Vorreiter zu geben und eine Lösung zu finden, die bundesweit anwendbar sein kann“, sagt Chiang, ohne allerdings zu definieren, wie so eine Lösung aussehen könnte. Was der Finanzminister weiß: Wer seine Einkünfte in Plastiktüten verpackt und in der Wüste vergräbt, der fährt auf dem Weg dorthin nicht unbedingt beim Finanzamt vorbei und bezahlt seine Steuern. Chiang will bis spätestens Ende des Jahres eine praktikable Lösung für Banken und Apotheken-Besitzer präsentieren, es geht für Kalifornien schließlich um Steuereinnahmen in Höhe von knapp einer Milliarde Dollar pro Jahr. Chiang will im kommenden Jahr zum Gouverneur gewählt werden, er würde im Wahlkampf gerne die Geschichte erzählen, wie er mit einer grandiosen Idee die klammen Kassen gefüllt hat. So eine Geschichte hören die Kalifornier lieber als eine von Raubüberfall und Kastration.

