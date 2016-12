"Selbst erfahrene Konsumenten können schwer einschätzen, wie viel zu viel ist"

"Legal Highs" versprechen Rausch – ohne Konflikt mit dem Gesetz. Und sind extrem leicht zu finden: Schon die ersten Google-Treffer unter der Suche nach "Badesalz kaufen" bringt alle möglichen Angebote. So verkauft beispielsweise "Deutschlands Legal High Shop Nr.1" ein Gramm "Sky High" für 28,90 Euro. "Nach langer Zeit endlich wieder in neuer Auflage da. Daher gleich bestellen und sofort abheben!", heißt es auf der Seite. 33 Menschen sind allein in Bayern diesen oder ähnlichen Aufrufen gefolgt – und an den Folgen gestorben. Warum solche offensiv beworbenen Legal Highs immer noch verkauft werden können, obwohl sie offensichtlich alles andere als harmlos sind, erklärt Hauptkommissar Christian Martin vom Rauschgiftdezernat des Landeskriminalamtes Bayern.

jetzt: Sind die sogenannten "Legal Highs" wirklich legal?

Christian Martin: Sie sind meist nicht strafbewehrt, aber dafür umso gefährlicher: 2016 sind allein in Bayern schon 33 Menschen an den sogenannten "Neue psychoaktive Substanzen" (NPS) gestorben. Damit sie verkauft werden dürfen, werden sie als Badesalze, Düngemittel oder Kräutertees deklariert. Obwohl sie oft hochgradig schädlich sind.