Wie du die Endlos-Schlange bei "Mustafa's Gemüse-Kebap" überlebst

Mustafa's Gemüse-Kebap kommt nach München. Der Berliner Döner-Stand aka Touristenattraktion aka Marketing-Wunder, vor dessen Bude am Mehringdamm in Kreuzberg sich zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Schlange bildet, in der man eine Stunde oder mehr warten muss, bis man dran kommt, eröffnet eine Filiale am Stachus. Zum Einstand gibts Gratis-Döner. Vermutlich wird es auch hier eine Endlos-Schlange geben.

Hier sind ein paar hilfreiche Tipps, wie du die Wartezeit verringern oder zumindest sinnvoll nutzen kannst: