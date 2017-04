EU-Parlamentarier vergleicht Orbáns Politik mit der Diktatur unter Stalin

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán – sonst von Kritik eher unberührt – wirkte gestern tatsächlich getroffen: Guy Verhofstadt, belgischer Abgeordneter und Vorsitzender der liberalen ALDE-Fraktion, hat Orbáns zunehmend undemokratische Politik während einer Sitzung des Europäischen Parlaments heftig kritisiert (nähere Hintergründe auf sz.de). Die EU-Kommission hatte wegen des neuen Hochschulgesetzes in Ungarn, das vor allem die liberale Zentraleuropäische Universität (CEU) bedroht, ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.

Verhofstadt und Orbán kennen sich seit Langem, der Belgier erinnerte in seiner Rede an ihr erstes Treffen im Jahr 1989. Orbán habe damals „ein etwas progressiveres Programm“ verfolgt, ein sozialliberaleres. Doch seitdem habe sich einiges geändert. In Anspielung auf das Hochschulgesetz fragte er Viktor Orbán: „Was kommt als Nächstes? Wollen Sie Bücher verbrennen? Auf dem Platz vor dem ungarischen Parlament?“ Verhofstadt verglich Orbáns Kurs außerdem mit der Diktatur unter Josef Stalin und dem Stil des früheren KPdSU-Chefs Leonid Breschnew.