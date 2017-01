Mark Zuckerberg legt sich mit Donald Trump an

Im zweiten Abschnitt versucht Zuckerberg es etwas versöhnlicher und spart mit konkreter Kritik: Er freue sich, dass Trump etwas für die "Dreamers" tun will, Kinder illegal eingereister Eltern mit hispanischem Hintergrund. Außerdem stimme ihn zuversichtlich, dass Trump sich positiv gegenüber dem "großartigen Talent, dass in unser Land kommt" geäußert habe. In seiner Tätigkeit als Teilzeit-Mittelschullehrer habe Zuckerberg vor einigen Jahren festgestellt, dass viele seiner besten Schüler diejenigen ohne Aufenthaltspapiere waren.

