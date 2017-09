"Beim Thema Migration werden wir beide uns nie einig"

jetzt: Jakob, obwohl du Paul auf seinem Weg schon mehrfach geholfen hast, gibt es in Eisenhüttenstadt eine Szene, in der du Paul sich selbst überlässt und er einen Bus verpasst, weil ihm der Euro für das Ticket fehlt. Gab es viele solcher Momente, in denen du dich entscheiden musstest, ob du nun gerade Dokumentarfilmer, Fluchthelfer oder Freund bist?

Jakob Preuss: Natürlich, ständig! Als Dokumentarfilmer ist immer die große Frage, wie sehr man ins Geschehen eingreifen darf. Ich bin in meinen Filmen schon immer selbst in irgendeiner Form präsent gewesen, einfach weil ich das für transparenter und ehrlicher halte. Wenn ich da als weißer, privilegierter Deutscher durch das Lager in Marroko stapfe, hat das natürlich Auswirkungen auf das Verhalten der Leute. Und das muss man auch so zeigen, finde ich.

Aber direkt einzugreifen ist natürlich noch mal etwas anderes. In Marokko war ich eher auf Paul angewiesen. Sobald wir dann in Europa waren, kannte ich mich natürlich besser aus und hätte ihm bereits in Spanien bei der Weiterreise helfen können. Tatsächlich eingegriffen habe ich dann aber erst, als Paul in Paris gestrandet ist und ich ihm eine Übernachtungsmöglichkeit organisiert habe.

Und in Deutschland?

Jakob Preuss: Da habe ich umso mehr das Gefühl gehabt, dass Paul nun so etwas wie mein Gast ist, was ich auch im Film deutlich gemacht habe. Da war die Nähe einfach schon da. Ich hatte einfach ein Verantwortungsgefühl, dem ich mich nicht mehr entgegenstellen wollte.

Und in der Szene mit dem Busticket? Dort reagierst du nicht, der Bus fährt ohne Paul ab.

Jakob Preuss: Dass ich in dieser Szene nicht auf Pauls fragende Blicke reagiere, lässt mich natürlich erst einmal wie das letzte Arschloch dastehen. Wir hatten eben für diesen Tag ausgemacht, dass Paul alleine klarkommen muss, um zu zeigen, wie schwierig es für jemanden wie ihn ist, sich in Deutschland direkt nach der Ankunft zurechtzufinden. Es war gut für den Film, in dieser Situation „hart“ zu bleiben.

Kannst du das nachvollziehen, Paul?

Paul Nkamani: Ich war sehr wütend. Ich habe nicht verstanden, dass jemand, der mich seit meiner Zeit in Marokko begleitet, plötzlich so handelt. Er wusste ja, dass ich kein Geld habe – und dass ich ohne den Euro nicht zu meiner Unterkunft komme.

Jakob Preuss: Wäre keine Kamera dabei gewesen, hätte ich dir den Euro ja gegeben! Das war im Nachhinein schon eine starke, wichtige Szene, auch wenn es in dem Moment für dich sicher nicht angenehm war. Aber es ging ja auch nicht um Leben und Tod, oder um unter der Brücke mit Angst schlafen wie in Paris, sondern um eine halbe Stunde länger auf den Bus warten.

Paul Nkamani: Ja, verstehe, verstehe.

Bist du doch noch sauer, Paul?

Paul Nkamani: Nein, nein. Das ist ja lang her, Vergangenheit.

"Paul war einer der wenigen, der nicht sofort eine Gegenleistung oder Geld wollte"

Jakob, im Film sagst du, dass nicht ganz klar war, ob du auf Paul, zugegangen bist oder umgekehrt. Wie lief diese erste Begegnung im marokkanischen Wald ab?

Paul Nkamani: Für mich war das erst einmal nur ein Spiel. Das war eine schöne Abwechslung, Jakob mit seiner Kamera bei uns zu haben. Ich fand das sehr lustig und habe die Sache auch zunächst überhaupt nicht ernst genommen. Dass er mich bis zum heutigen Tag begleiten würde, hätte ich niemals gedacht.

Jakob, du hast dein Filmkonzept nicht zuletzt wegen deiner Freundschaft zu Paul völlig abgeändert. Was war der ursprüngliche Plan für den Film?

Jakob Preuss: Geplant war ein Episodenfilm an den Außengrenzen Europas. Dafür habe ich ungefähr zwei Jahre lang recherchiert, war auf Malta, in Griechenland, der Türkei, in Polen und in der Ukraine unterwegs. Das war alles sehr spannend, ich habe aber nicht die wirklich überzeugende Geschichte gefunden, die ich mir gewünscht hatte. Erst die Begegnung mit Paul und den anderen im Camp bei Melilla hat mich dann überzeugt. Es sollte dann eigentlich so ein Protagonist-Antagonist-Film werden, Frontex und die Guardia Civil auf der einen Seite, das Lager der Menschen aus Kamerun auf der anderen. Dann kam aber Paul überraschend schnell über das Meer nach Spanien – und ich habe mein Konzept noch einmal umgeworfen. Ganz klar geworden ist die Geschichte aber dann erst im Schnitt.

Im Film kann man erahnen, dass nicht alle im Lager begeistert von der Anwesenheit der Kamera waren. Warst du da eine Ausnahme, Paul?

Paul Nkamani: Es gab da solche und solche Leute. Manche waren total offen, andere wollten lieber nicht gefilmt werden. Viele hatten Angst, weil sie nicht wussten, welches Ziel Jakob mit seiner Kamera eigentlich verfolgt. Außerdem haben manche befürchtet, dass der Film eines Tages in ihren Heimatländern gezeigt werden könnte, wo dann die ganze Familie hätte sehen können, unter welchen Bedingungen sie dort im Wald hausen. Jakob Preuss: Paul war außerdem einer der wenigen, der nicht sofort eine Gegenleistung oder Geld haben wollte.