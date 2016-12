Barack Obama als Außenseiter

Barrys Identitätssuche wird mit zwei Leitthemen verknüpft, die sich durch den Film ziehen: die „Unsichtbarkeit“ aus dem Roman, und ihr Gegenteil: die Sichtbarkeit.

Denn Barry ist beides. An der Uni ist er zu sichtbar, fällt durch seine Hautfarbe auf und wird vom weißen Sicherheitsmann ständig nach seinem Ausweis gefragt. In den Sozialbauten im schwarzen Harlem zieht er mit seinem akademischen Hintergrund und seiner Unkenntnis der sozialen Codes ebenfalls Blicke auf sich.

Barrys Schwäche – nirgends dazu zu gehören – wird plötzlich zu seiner Stärke

Wer nirgends richtig dazu gehört, fällt aber nicht nur auf. Er ist gleichzeitig auch unsichtbar und nicht greifbar. Barrys Identität ist nicht fest, sondern fließend: Als Sohn einer Weißen aus Kansas und eines Schwarzen aus Kenia, in Hawaii und Indonesien aufgewachsen, ist er dem amerikanischen Festland und seinen verschiedenen kulturellen und ethnischen „Szenen“ denkbar fern. In unterschiedlichsten Situationen, sowohl auf der schnieken Hochzeit der Schwester seiner Freundin als auch auf der Party in Harlem, sagt Barry immer wieder: „It’s not my scene.“ Aber welche „scene“ ist seine? Kann er sich für eine davon entscheiden? Muss er das vielleicht sogar?

Eine mögliche Antwort findet er, als er auf der Hochzeit mit einem älteren Ehepaar spricht. Er erzählt ihnen von seinen Eltern, seiner Herkunft, seiner Kindheit. „Weißt du, wozu dich das macht?“, fragt ihn der Mann. „Es macht dich amerikanisch. Und du musst dich niemals entscheiden.“

Diese Aussage ist es, die aus Barrys Schwäche, nirgends dazu zu gehören, plötzlich eine Stärke macht. Und die in die Zukunft weist, auf den Tag, an dem er einmal der Präsident der USA werden soll. Einer, der immer wieder betont hat, der Präsident aller Amerikaner sein zu wollen. Der ein Hoffnungsträger für die Minderheiten im Land war, aber sich auch nicht hat instrumentalisieren lassen. Am Ende hat er sich zwar entschieden – aber für keine Seite, für keine „scene“. Sondern ganz bewusst dafür, sich auf den Platz zwischen den Stühlen zu setzen, und dort sichtbar zu sein.

Besonders schön an „Barry“ ist, dass er am Ende wohl auch funktionieren würde, wenn der junge Protagonist nicht zufällig der spätere Präsident der USA wäre. Weil der Film auch über die persönliche Obama-Geschichte hinaus eine kraftvolle Botschaft hat. Eine, die in einem Jahr, in dem die Spaltung der USA so schmerzhaft sichtbar wurde, wehmütig macht: Die ursprüngliche amerikanische Idee ist, dass in diesem Land auch jemand, der nirgends richtig dazugehört, seinen Platz finden kann.