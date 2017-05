„Baron Noir“ zeigt, was mit Frankreichs Linken falsch läuft

Der Mann, der da so besorgt auf die Jugend schaut, ist nicht François Hollande, sondern Francis Laugier. Er ist der Präsident in der französischen Erfolgsserie „Baron Noir“, die seit Anfang April in Deutschland auf dem Pay-TV-Sender „Sony Channel“ zu sehen ist. In deren Zentrum steht Philippe Rickwaert (gespielt von Kad Merad, bekannt aus „Willkommen bei den Sch’tis“), Abgeordneter der Sozialisten und Bürgermeister von Dunkerque, der alles daran setzt, seinem Parteigenossen und Präsidenten Laugier das Leben schwer zu machen und seine eigene Machtposition zu sichern. Dafür entwickelt er in rasantem Tempo unterschiedlichste Strategien und schlägt dabei ständig Haken.

Einen dieser Haken schlägt er in Richtung der französischen Jugend und des Schüleraktivisten Mehdi Fateni – was die Folgen vier und fünf der ersten Staffel für junge Zuschauer besonders interessant macht. Denn die Lehre aus diesen Episoden ist zum einen, dass die Jugend die Macht hat, die Politik zu beeinflussen – und zum anderen, wie sehr es den Politiker darum nutzt, diese Macht der Jugend auszunutzen.

Der Präsident denkt: Gute Bildungschancen bedeuten zufriedene Schüler, und zufriedene Schüler bedeuten keine Bedrohung für ihn

„Baron Noir“ fächert in diesen nicht mal zwei Stunden, die sich um den Protest der Jugend drehen, einen ziemlich komplexen Plot auf: Präsident Logier will als eine seiner ersten Amtshandlungen eine Bildungsreform durchsetzen – denn gute Bildungschancen und damit gute Zukunftsperspektiven bedeuten zufriedene Schüler und Studenten, und zufriedene Schüler und Studenten bedeuten keine Bedrohung für ihn. In der Regierung klopfen sie sich nach Ankündigung der Reform auch gleich mal anerkennend auf die Schultern, als der Hashtag #planeduc auf Twitter trendet und fast die Hälfte der Nutzer Schüler sind. Jugend erreicht, juhu!