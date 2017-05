"Wir müssen diese Freundschaft auf ein größeres Publikum erweiterten"

Beim ersten Wahlgang haben über 20 Prozent der jungen Franzosen Le Pen gewählt. Dabei ist das doch genau diese Generation Erasmus. Sind die jungen Franzosen so europakritisch?

Benjamin: Es sind nicht nur die, die für Le Pen gestimmt haben. Viele haben auch den linken Kandidaten Mélenchon gewählt, der sich ebenfalls europaskeptisch geäußert hat. Das hängt aber, glaube ich, auch viel mit der Präsidentschaftswahl an sich zusammen. Da entscheidet man sich mehr für eine Persönlichkeit als für ein Programm. Die, mit den meisten Stimmen, sind wohl auch die, die am besten reden könne. Die, die für Le Pen gestimmt haben, sind trotzdem diejenigen, die von den Erfolgen der Globalisierung nicht profitieren – auch, wenn sie jung sind. Anders als die AfD in Deutschland ist der Front National keine bürgerliche Partei. Der Front National wird von der Arbeiterklasse gewählt, von bildungsfernen Leuten.

Lucia: Das ist ein stückweit auch eine Suche nach Identität. In der globalisierten Welt driften Identitäten auseinander. Man hat keine klaren Linien mehr, an denen man sich orientieren kann. Da sehnen sich manche Franzosen nach der alten Größe, die das Land hatte. Das begehrt man vor allem dann, wenn man selbst nicht so mit dem eigenen Leben zufrieden ist.

Stichwort wirtschaftliche Lage? Lucia: Wir dürfen nicht vergessen, dass Frankreich eine Jugendarbeitslosigkeit von 25 Prozent hat und sie in den letzten 30 Jahren nie unter 15 Prozent gesunken ist. Das kennen wir in Deutschland nicht.

Benjamin: Naja, aber in Spanien ist es doch auch anders. Da gibt es eine noch höhere Jugendarbeitslosigkeit und trotzdem wurde nicht Extrem gewählt. Dort wurden eher Bewegungen wie „Podemos“ gewählt.

Lucia: Sind das nicht auch Populisten?

Benjamin: Doch, das schon. Aber sie lassen sich nicht mit Le Pen vergleichen.

Ihr als Menschen, die sich im deutsch-französischen Jugendwerk engagieren – was sollten wir, die junge Generation, nach dieser Wahl tun, um unsere Beziehungen zueinander zu verbessern?

Benjamin: Wir müssen wieder mutiger sein. Allgemein für Europa, aber auch für die deutsch-französischen Beziehungen. Wir brauchen wieder eine Vision. Dazu gehört auch, dass wir die Zivilgesellschaften mitnehmen. Wir müssen diese Freundschaft auf ein größeres Publikum erweiterten. Auch die Mittelschicht muss davon profitieren.

Lucia: Ja, und wir müssen als Deutschland noch mehr auf Frankreich zugehen. In den letzten fünf bis zehn Jahren ging es immer mehr in Richtung Deutschland. Wenn wir aber ein gutes Verhältnis wollen, müssen wir da wieder einen fairen Ausgleich schaffen. Auch für Reformen in den EU-Institutionen ist es wichtig, dass wir Frankreich nicht übervorteilen. Die Beziehungen müssen wieder zu einer echten Freundschaft werden – einer Freundschaft, in der man nicht nur nimmt, sondern auch mal etwas gibt.

