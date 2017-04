So viel Geld würde Bill Gates bleiben, wenn er eine Frau wäre

So geht es weiter: In den Top-100 der Forbes-Liste tauchen nur Frauen auf, die geerbt haben. Die erste Frau, die es aus eigener wirtschaftlicher Kraft in das Ranking geschafft hat, ist die Chinesin Zhou Qunfei. Vergleichsweise beschauliche 7.4 Milliarden US-Dollar. Platz 186.

jwh

