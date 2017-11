Ärzte fordern mehr Sicherheit in Shisha-Bars

Über Shisha-Bars kann man prächtig streiten. Die einen können dort wunderbar entspannen. Sie fläzen sich tief in ihren Sessel, während sie den Rauch unter die Decke blasen. Andere wiederum verziehen angewidert das Gesicht, wenn sie an den süßlichen Dunst aus den Wasserpfeifen denken.

Unstrittig scheint nun aber, dass die Luft dort unter Umständen gefährlich ist. Nicht nur wegen des Rauchens, sondern: In vielen Shisha-Bars wird den ganzen Tag über Wasserpfeifenkohle verbrannt. Das erhöht den Kohlenmonoxid-Wert im Raum, was wiederum zu Vergiftungen führen kann. Deshalb fordert die Ärztekammer Nordrhein nun Kohlenmonoxid-Melder in Shisha-Bars, wie die Rheinische Post berichtet.