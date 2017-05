Ein britischer Chirurg schlägt Warnhinweise für Avocados vor

Avocados gehören auf den Frucht-Index. Mindestens. Was der Londoner Chirurg Simon Eccles fordert, ist zu mild, ach was, fahrlässig! Jede Woche, sagt Eccles gegenüber der Times, behandle er in der Regel vier Menschen wegen Schnittverletzungen, die sie sich beim Entfernen eines Avocadokernes zugezogen haben. Tendenz steigend. Experten sprechen bereits von der „Avocado-Hand“. Eccles’ Vorschlag: kleine Hinweissticker auf der Schale, die vor ungeübtem Verzehr warnen.

Aber was, wenn jemand auch im Umgang mit Karotten keine Erfahrung hat? Wenn dieser Jemand das Gemüse, sagen wir, besonders ungeschickt zersäbelt? Am Ende sogar was ins Auge geht? Mag man sich gar nicht vorstellen.