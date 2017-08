Tobias war todkrank und schickte seine Eule um die Welt

Mit einer Stunde Verspätung kamen wir in Maudach an. Ein Pfleger bat uns ins Haus und deutete den Weg in Tobias’ Schlafzimmer, wo der von seinem Bett aus in den Flur blickte. Zur Unsicherheit beim ersten Aufeinandertreffen mit einer Internet-Bekanntschaft kam die Unbeholfenheit.

„Hallo Tobias“, sagte ich und griff nach seiner Hand, die aus einer dicken Schicht von Stoffdecken herausschaute und auf einer Computermaus ruhte. Eine Berührung, der wenig durchdachte und hilflose Versuch eines Händeschüttelns. „Hallo“, flüsterte Tobias. Seine Stimme war schwach und ich war mir nicht mehr so sicher, ob er sich wirklich über den Besuch freute. Die Beatmungsmaske, die mit drei dunkelblauen Gummibändern über Stirn und Wangen auf seine Nase gespannt war, verdeckte die Regung in Tobias’ Gesicht.

Ich entschuldigte mich für die Verspätung und bereute es sofort. Was sollte er auch dazu sagen? Er war sowieso da, egal ob wir gekommen wären oder nicht.

Der Pfleger, der uns die Tür geöffnet hatte, brachte Multivitaminsaft und bot uns Plätze auf der Couch an. Wir schoben die Fahnen, Wimpel und Schals von Tobias’ Lieblingsteams an den Rand des Sofas, das parallel zum Bett an der Wand stand, und setzten uns. Sehen konnte uns Tobias so nicht, er konnte weder Kopf noch Körper drehen. Trotzdem waren seine Augen weit geöffnet.

Da saßen wir. Da lag er. Zwischen Sofa und Bett der kleine Tisch mit den drei längst kalt gewordenen Hot Dogs, der da stand wie ein Hindernis, das wir überwinden mussten, um ins Gespräch zu kommen.

Ich blickte zur Wand hinter Tobias‘ Bett und sagte: „Wow, sind das viele Bilder.“ Schon als ich das Zimmer betreten hatte, waren mir die vielen Fotos, Autogrammkarten und Plakate aufgefallen, die die weißen Wände freundlicher erscheinen ließen. Sie sind bestimmt nicht zum ersten Mal der Einstieg eines Gesprächs, dachte ich.

Die Bilder waren Tobias’ Stolz. Viele zeigten Orte, an die Eule Frieda in letzter Zeit per Post gereist war. Nach Hollywood zur Oscar-Verleihung, ans Set von Jurassic Park, zum Fußball nach Dortmund. Sie hatte unter anderem Dirk Nowitzki, Philipp Lahm und Markus Lanz besucht.

Andere Fotos zeigten Tobias im frühen Kindesalter, umgeben von lächelnden Familienmitgliedern. Die blauen Augen des blonden Jungen, der sein Schicksal noch nicht kannte, strahlten. Wie seine Eltern wusste er damals noch nicht, dass er von Anfang an nur eine 50:50-Chance auf ein normales Leben hatte und eines von 3.500 Neugeborenen war, das die Diagnose Duchenne erhält. Dass er von seiner Mutter das defekte von zwei X-Chromosomen geerbt hatte, das er als Junge nicht mit einem gesunden Y-Chromosom seines Vaters ausgleichen konnte. Dass in seinem Körper innerhalb von wenigen Jahren alle Muskelfasern zerstört werden würden, bis irgendwann zwischen 20 und 40 Jahren auch Herz und Lunge die Kraft fehlen würde.

Tobias machte eine Pause, um die Luft auszuatmen, die durch den Schlauch sanft und regelmäßig in seine Nase gedrückt wurde. Das war jedes Mal mit einem leisen Keuchen verbunden und klang, als hätte er zuvor minutenlang die Luft angehalten.

Er erzählte weiter: von seiner Mutter, die ihm hilft, Frieda zu verschicken. Von der Lebenspartnerin seines Vaters, einer Brasilianerin, die sehr nett ist und so lebendig. Von seinem Bruder Nils, der nicht mehr lebt.