BBC-Journalist kapituliert vor dem Sommerloch

Das versucht er auch nicht zu verstecken, als er über eben diese spezielle Weltmeisterschaft in Pacifica in Kalifornien berichten muss. Er beginnt mit den Worten: „Denken Sie dran, es ist August“, als Entschuldigung für das Sommerloch, dass auch in den Medien seine Wirkung zeigt und eben genau solche Beiträge hervorbringt. Sein Tonfall lässt erahnen, dass er einfach schon zu viel Mist in letzter Zeit berichten musste und jetzt schlichtweg keinen Bock mehr hat.