Der neue "Doctor Who" ist eine Frau

Dabei ist Whittaker, die vor allem durch ihre Rolle in der britischen Serie „Broadchurch“ bekannt wurde, durchaus bewusst, in welche Fußstapfen sie da tritt: „Ich bin geradezu ekstatisch, diese epische Reise anzutreten – zusammen mit Chris und jedem Whovian (so werden die Fans der Serie genannt) auf diesem Planeten. Es ist mehr als nur eine Ehre, den Doctor zu spielen.“ An die Fans der Serie richtete Whittaker eine Bitte:

„Ich möchte den Fans sagen, dass sie keine Angst vor meinem Geschlecht haben sollen. Das ist eine wirklich spannende Zeit und Doctor Who repräsentiert alles, was an Wandel so spannend ist.“

