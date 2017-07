"Der Auftrag von 'Game of Thrones' war ein Geschenk des Himmels"

Haben Sie eines Ihrer Tiere auch schon für „Game of Thrones“ trainiert?

Ja, meine zahme Hirschkuh Yana. Sie musste in einer Szene sehr still halten und dann in den Wald springen und war dabei nicht angebunden. Um so ein Tier zu zähmen, braucht es vor allem viel Liebe und Zeit. Ich schätze alle meine Tiere, für meine Yana habe ich ein besonders großes Herz, weil sie ein wildes Tier ist.

Bekommen Sie auch ungewöhnliche Anfragen?

Ich habe für „Game of Thrones“ schon Blutegel und afrikanische Tausendfüßer organisiert. Wenn ich etwas selbst nicht auf meinem Hof habe, besorge ich es bei anderen Züchtern. Sonst sind vor allem Schweine, Hühner und meine beiden Wolfshund-Mischlinge gefragt.

Woher kommt Ihre enge Beziehung zu Tieren?

Ich wurde auf einer Farm geboren und habe das einfach im Blut. Ich habe Tiere schon immer geliebt, aber lange vor allem gehalten, um Fleisch zu produzieren. Heute arbeite ich enger mit ihnen zusammen. Das ist eher eine freundschaftliche Beziehung.

Schauen Sie „Game of Thrones“ auch privat?

Die ersten DVD-Boxen habe ich noch gekauft, aber ich habe kaum Zeit, sie anzuschauen. Wenn ich von der Arbeit auf dem Hof nach Hause komme, bin ich so müde, dass ich meistens gleich einschlafe. Dadurch dass ich nur am Set bin, wenn ich gebraucht werde, kenne ich auch immer nur kleine Teile der Geschichte. Das macht es schwerer, sich die Serie anzuschauen. Aber ich freue mich darauf, sie später einmal am Stück zu sehen und auf all das zurückzublicken.