Postbote von „Game of Thrones“-Darsteller Jerome Flynn will nicht mehr mit ihm reden

Wie er „Making Game of Thrones“, erzählte, würde er sich doch sehr unbeliebt fühlen, seit er Daenerys Drachen mit einer eigens dafür konzipierten Waffe angeschossen hat. „Making of Game of Thrones“ ist eine offizielle Website des TV-Kanals HBO, die sich ausschließlich mit den Geschehnissen hinter den Kulissen der Serie beschäftigt. „Mein Postbote redet nicht mehr mit mir“, sagte Flynn. Womöglich ein Zeichen dafür, dass der Postbote auf der Seite der Drachenmutter steht und nicht auf der Seite der Lannisters, für die Flynn als Ser Bronn kämpft. Das ist vermutlich der Preis, den man zahlen muss, wenn man einen Haufen Lannister-Leute rettet.

