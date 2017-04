So überwindest du die Angst vor dem Zahnarzt

Als Kind war ich hier Dauergast – trotz gewissenhafter Zahnpflege. Das lag vor allem an diversen Milchzähnen, die einfach nicht ausfallen wollten, obwohl ihre Nachfolger schon fleißig von unten drückten. Mein Zahnarzt entschied kurzerhand, die störrischen Ersten zu ziehen. Dabei war er leider weder geduldig noch zimperlich. Einen bis dahin völlig unbeschadeten Zahn zerbrach er beim Ziehen gleich in mehrere Teile. Das Geräusch war schon eklig genug, aber noch schlimmer war die heftige Blutung, die beim Entfernen der Zahnsplitter einsetzte. Meine Mutter wurde bei dem Anblick mitten im Behandlungszimmer ohnmächtig. Selbst das war für den Arzt kein Grund, die Behandlung zu unterbrechen. Heute, mehr als 25 Jahre später, kann ich mich weder an sein Gesicht noch an seine Stimme erinnern, aber dieses Erlebnis hat sich eingebrannt. Von da an ging ich jedes Mal mit einem mulmigen Gefühl zum Zahnarzt. Kurz vorm Abitur hörte ich dann auf hinzugehen.

Dass ich nicht für den Rest meines Lebens ohne Zahnarzt auskommen würde, war mir natürlich klar. Doch mit jedem Jahr, das ohne Zahnprobleme verstrich, wurde das Verdrängen leichter. Nun, da die Glückssträhne ein Ende gefunden hat, will ich aber keine Zeit verlieren. Ich lasse meine Angst ausnahmsweise mal für mich arbeiten – denn noch größer als meine Angst vorm Zahnarzt ist die, mich von Schmerzen getrieben vom Erstbesten behandeln lassen zu müssen. Noch ist der Schmerz auszuhalten. Also überlege ich, welche Kriterien ein Zahnarzt erfüllen muss, damit ich mich ihm anvertrauen kann. So beginne ich zu recherchieren.

"Niemand geht gern zum Zahnarzt. Selbst ich nicht" - sagt der Zahnarzt

Erstaunlich viele Zahnärzte werben inzwischen online mit einer Spezialisierung auf Angst-Patienten, aber die Anzeigen und Webseiten lesen sich irgendwie alle gleich. Keine kann mein Vertrauen wecken. Ein Freund empfiehlt mir schließlich Doktor Christian Mucke in Berlin-Friedrichshain. Als ich das Handy zur Hand nehme, um einen Termin zu vereinbaren, zittert meine Hand. Das lasse ich die freundliche Dame am anderen der Leitung auch direkt wissen. Es ist ein erster kleiner Test: Wie reagiert das Praxisteam auf meine Ansage? Kein Problem, lautet die Antwort. Man könne auch erstmal einen Termin zum Kennenlernen ansetzen, und dann gemeinsam weitersehen. So weit, so gut.

Ein paar Tage später betrete ich zum ersten Mal seit über zehn Jahren eine Zahnarzt-Praxis. Der freundliche Empfang und die gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre im Wartezimmer machen es mir ein bisschen leichter. Das Warten ist hier tatsächlich angenehm. Als ich kurz darauf ins Sprechzimmer geholt werde, bin ich trotzdem nervös.

Zum Glück nimmt Herr Mucke meine Ängste ernst: Obwohl ich meinen Termin sehr kurzfristig erbeten und bekommen habe, nimmt er sich Zeit. Ich berichte erstmal ausführlich von meinen bisherigen Erfahrungen, um verständlich zu machen, warum ich solche Angst vor ihm habe. Herr Mucke hört solche Geschichten nicht zum ersten Mal. „Sowas erzählen viele“, verrät er mir später. „Meist ist da in der Kindheit irgendwas in der Richtung vorgefallen, was sich dann ein Leben lang mitschleppt.“

In meinem Fall trifft das absolut zu. Sofort erinnere mich wieder an den durchgebrochenen Zahn und meine ohnmächtige Mutter. Was mich immer wieder überrascht, ist die Angst der anderen. Ich kenne niemanden, der Angst vor einem Besuch beim Augen- oder HNO-Arzt hätte, Zahnarzt-Angst aber kann aber so gut wie jeder nachvollziehen. Viele haben ein regelrechtes Arsenal an Horrorgeschichten auf Lager. „Selbst ich gehe nicht gern zu Zahnarzt“, sagt Herr Mucke dazu. „Ich glaube, es ist das Ausgeliefertsein. Du liegst da in der Horizontalen und vor dir steht so ein vermummter Typ, der dir im Mund rumfummelt, was ja auch eine intime Zone ist. Du siehst nicht, was da passiert. Also verspannst du dich total und wartest nur darauf, dass es weh tut.“