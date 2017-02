Wie geht gutes Homeoffice?

Schon während meines Studiums habe ich nie den richtigen Modus gefunden, um anständig daheim zu produktiv zu werden. Als absoluter Verachter der studentischen Bibliothekskultur und ihrer ach so sexuell aufgeladenen Stimmung zwischen Handapparat und Prosemikomilitiodozprof-Gebrabbel am Garderobenspind, war ich eigentlich immer auf meinen eigenen Schreibtisch angewiesen. Vor lauter schönen Ritualen blieb meine Lernleistung dort aber meistens auf der Strecke und ich fand mich am Tag vor der Hausarbeitsabgabe doch wieder zwischen den nach Altersheim riechenden Bücherregalen des Politikinstituts wieder.

Während ich mich bei einem sinnlosen Snack in der Küche (habe ich nicht gerade erst gefrühstückt?) der Fragestellungen meiner 30 Hausarbeiten im Studium entsinne, fällt mir Professor Rigotti ein. Er ist Arbeitspsychologe an der Uni Mainz, wir haben uns um halb 2 zum Telefoninterview verabredet, das Thema: Effektiver Arbeiten von daheim. Es ist bereits Viertel nach 1, ich lasse das angebissene Brot liegen und setze mich schnell wieder an die notdürftig von Kabeln und Müll freigeschippte Schreibtischhälfte, um mir noch ein paar Fragen zurechtzulegen, bevor ich zum Handy greife.

Wer sich morgens an den Schreibtisch setzt um „jetzt mal zu arbeiten“, kommt nicht weit.

„Wichtig beim Homeoffice ist, dass man einen klar definierten Arbeitsplatz hat“, sagt Rigotti gleich zu Beginn. Vom ersten Arbeits-Mailcheck im Bett an den Küchentisch, von dort aufs Sofa, dann erst an den Schreibtisch – laut dem Professor keine gute Idee. Wer dauerhaft von zu Hause arbeitet, brauche einen festen, störungsfreien Ort, der dann eben auch nur für die Arbeit reserviert ist. Mitbewohner, Freunde oder Kinder sollte dabei auch klar gemacht werden, dass man die nächsten Stunden nur in Ausnahmefällen verfügbar ist.