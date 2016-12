Komm mir nicht zu nah!

„Menschen haben ein unterschiedliches Distanzempfinden“

„Die Person hat das für Sie offenkundige Verhalten nicht richtig wahrgenommen. Das liegt daran, dass Menschen ein unterschiedliches Empfinden von Distanz haben“, erklärt mir Michael Ehlers später. Ehlers ist seit über 20 Jahren Rhetorik- und Motivationstrainer und kennt sich mit der Wahl der richtigen Worte aus.

Ich mache meinem Interviewpartner in Gedanken Vorwürfe. Vorwürfe, dass er mir mehr Raum lassen soll - und dass er aufhören soll, mich anzumachen. Denn so verstehe ich das Verhalten auch: als Annäherungsversuch. Gleichzeitig schäme ich mich, dafür: Wie kann ich ihm unterstellen, er würde mich anmachen? Das ist anmaßend und beleidigend.

Ehlers erklärt mir, dass diese Gefühle der Scham und Machtlosigkeit in meiner Situation nicht sein müssen. „Je emphatischer ein Mensch ist, umso weniger stressstabil ist er. Man kann aber trainieren, mit dem Stress umzugehen.“

In der Wissenschaft existiert ein eigener Begriff für das Verständnis von Nähe eines jeden Individuums: die Proxemik. Sie definiert die Abstände, die wir anderen gegenüber einhalten, um uns wohlzufühlen. Sie ist in verschiedene Spannen eingeteillt. Von Intimdistanz spricht man bei einem Abstand zwischen Null und 45 Zentimetern. In diesen Raum lassen wir nur die engsten Freunde, Familienmitglieder und den eigenen Partner. Die nächste Stufe ist die persönliche Distanz, die bei 45 bis 120 Zentimetern liegt.

Auf diese Nähe lassen wir gute Freunde und Verwandte an uns heran. Manchmal auch gute Kollegen oder jemanden, der uns auf einer Party sympathisch erscheint. Steht man in einer vollen U-Bahn oder einem Bus, lässt sich nicht vermeiden, dass Fremde in unsere persönliche Zone dringen. Dabei reagieren wir meist abweisend. So wie ich: Wir versuchen der Enge zu entkommen, sind angespannt und fühlen uns unwohl. Bei einem Abstand von 120 bis 360 Zentimetern sprechen Experten von sozialer Distanz. In diesem Raum erleben wir unseren Alltag: Wir unterhalten uns zum Beispiel mit Arbeitskollegen oder mit Kommilitonen in der Uni.