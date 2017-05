Was mir das Herz bricht: Auftritte im Bürgerhaus

Ich kann heute noch ohne zu zögern meine Lieblings-Gags zitieren. Meinen Kumpel Andreas sehe ich heute leider nur noch sehr selten. Er arbeitet irgendwo am Bodensee, hunderte Kilometer entfernt. Ich habe weder eine Ahnung, was sein älterer Bruder inzwischen macht, noch ob Andi längst Familienvater, schwul oder geschieden ist. Aber ich weiß, dass ich ihm nur schreiben brauche: „Guuuude Ritschie!“ – dann antwortet er sofort: „Hiiäär Hädbängär!“. Und ich weiß, dass er dann genau so Tränen lacht wie ich.