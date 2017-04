Seit gestern bin ich erwachsen!

Ich stelle mir diesen Job sehr entspannend vor. Mittlerweile leben Sonja und ihre beiden Kinder seit zwei Monaten bei mir und ich habe gelernt, dass es in einer Familie keine Privatsphäre gibt. Als ich noch Single war, habe ich mich oft einsam gefühlt, wenn ich nach der Arbeit in meine leere Wohnung kam. Jetzt ist immer jemand da, der fragt, wie es mir geht. Das finde ich schön. Aber ich gebe zu: Manchmal wäre es ganz nett, im Fernsehen eine Sendung anzugucken, wo der Protagonist kein sprechendes Tier ist. Leider ist das momentan schwierig, weil Osterferien sind und die Kinder bis 23 Uhr aufbleiben dürfen.

Deswegen gehe ich dreimal in der Woche am Abend ins Fitnessstudio, da haben die Laufbänder eingebaute Fernseher. Neulich habe ich darauf das Dortmund-Spiel gesehen und dabei laut geschimpft, sofern man eben mit Seitenstechen und Schnappatmung schimpfen kann. An einem anderen Tag habe ich eine Dokumentation über einen Stamm in Äthiopien gesehen. Die Jugendlichen müssen dort nackt über die Rücken einer Horde Rinder laufen und wenn sie wieder herabsteigen, sind sie erwachsen.

Als Jochen das erste Mal Vater wurde, habe ich noch mein Tamagochi gefüttert

Das bringt mich zum eigentlichen Thema. Der Moment, in dem ich realisiert habe, dass ich erwachsen bin, war nämlich gestern. Wir waren bei Sonjas Freundin Elif und ihrem Mann Jochen zum Abendessen eingeladen. Paul und Elifs Sohn gehen in dieselbe Klasse. Noch so eine Sache, die sich mit einer Familie ändert: Man hat ständig Kontakt mit Menschen. Man trifft sie auf Kindergeburtstagen, bei Schulveranstaltungen, wenn man die Kinder von einem Freund abholt – es gibt einfach kein Entkommen vor ihnen. Es ist schlimm. Ich hasse Menschen. Ich fühle mich in ihrer Gegenwart nicht wohl. Wenn der Postbote klingelt, stelle ich mich schlafend und mit der jetzt-Redaktion kommuniziere ich ausschließlich per E-Mail. Sonja meint, ich wäre sogar in der Steinzeit ein Höhlenhocker gewesen.