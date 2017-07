Bitte folgen: Schlafplätzen, an denen wohl nie wirklich jemand geschlafen hat

Zu sehen sind da …

… Schlafplätze in der Natur, die zwar wunderschön sind, an denen aber vermutlich nie jemand geschlafen hat. Denn wer würde ernsthaft freiwillig auf faustgroßen Steinen oder direkt an einem tödlichen Abgrund übernachten? Auch die Hängematten und -zelte an den unmöglichsten Stellen werfen die Frage nach dem Warum auf. Noch so ein beliebtes Motiv: Das hell erleuchtete Zelt unter einem unnatürlich funkelnden Sternenhimmel – Langzeitbelichtung macht’s möglich. Alles ganz individuell natürlich. Die Bilder sind hauptsächlich Reposts von Outdoor-Influencern, die auf Instagram ihr Geld damit verdienen, ihre Abenteuer in Szene zu setzen. Daneben stehen Kommentare wie „Ein Hoch auf die Originalität!“ oder „Carpe Die(m)“.