Bitte folgen: dem Illustrator mit den ekelhaften 3D-Figuren

Dem solltest du folgen, wenn…

... du sehen willst, wie ein Skelett-Schädel sein eigenes Hirn auskotzt. Wenn du schon immer mal wissen wolltest, wie es aussieht, wenn eine armlose Hand in ihre Einzelteile zersprengt wird. Oder wenn du sehen willst, wie ein schleimiges, wurmartiges Etwas ein Ei legt. Also wenn dich 3D-Animationen faszinieren, die nicht als "witziger" Film im Kino erscheinen, sondern so ekelhaft sind, dass man wie bei einem Autounfall hinschauen muss, obwohl man es nicht will.