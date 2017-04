Bitte folgen: dem Instagram-Account mit dem kunstvollen Gemüse

So heißt der Account:

instagram.com/gakugakugakugakugaku1/

Dem solltest du folgen, wenn...

... du dich in Asia-Lokalen immer über die geschnitzten Karotten freust, die zur Zierde am Tellerrand liegen. Wenn du danach manchmal selbst versuchst, an deinem Gemüse rum zu schnibbeln. Vor allem aber, wenn du im Netz gerne nach Food-Fotos stöberst. Die sehen selten so eindrucksvoll aus, wie bei diesem Herrn.