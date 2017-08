Bitte folgen: Sir Norman Foster, dem coolsten Architekten der Welt

Dahinter steckt...

...Sir Norman Foster, Jahrgang 1935, englischer Star-Architekt und potenzieller neuer Instagram-Star. Als Sohn einer englischen Arbeiterfamilie in Manchester geboren, leistete er seinen Militärdienst bei der Royal Air Force ab, um danach in Manchester und Yale Architektur zu studieren. Er ist Gründer der Norman Foster Foundation und wurde 1990 von Queen Elisabeth II zum Ritter geschlagen. Sein Portfolio enthält viele internationale Bauwerke: unter ihnen die Glaskuppel des Reichstagsgebäude, die Londoner City Hall, das Wembley Stadion und die Millenium Bridge (das ist die, die im sechsten Harry Potter Film von Dementoren zum Einsturz gebracht wird).

Zu sehen ist da…

... das ziemlich coole Leben und der ziemlich coole Job von Sir Norman Foster. Stilvoll im Rollkragenpullover (oder auch mal mit Warnweste und Sicherheitshelm auf der Baustelle) zeigt er, wie er neue Projekte realisiert, Zeit mit seiner Familie verbringt, sich im Urlaub entspannt oder durch die Glaskuppel des Bundestags radelt – kann er ja machen, immerhin hat sie designt. Was man auf dem Account nicht finden wird, sind Bilder wie er im New Yorker Stadtgewühl ein Taxi ruft. Foster nimmt nämlich direkt den Heli. Auch um seine neuesten Projekte aus der Luft zu betrachten – zum Beispiel den Apple Campus im kalifornischen Silicon Valley. Er ist dem Netzwerk zwar erst zu Beginn dieses Jahres beigetreten, aber er ist schon einer der ganz großen. Der alte Mann zeigt, wie Instagram richtig geht. Also ihr Blogger, step up your game!