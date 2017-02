Diese Brüder drehen auf eigene Faust Dokus in Krisengebieten

In der neuen Doku seid ihr als Reporter im Bild zu sehen und erzählt die Geschichten aus eurer Perspektive. Bei eurem ersten Projekt über den Bürgerkrieg im Kongo (Ashes of Kivu), seid ihr hingegen überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Warum der Stilwechsel?

Patrick: Wir haben gemerkt, dass es beim ersten Film keine gute Idee war, uns komplett rauszuhalten. Ich glaube, dass sich gerade junge Menschen eher mit uns, als mit den eigentlichen Protagonisten identifizieren können. Dadurch, dass wir uns selbst in den Film mit einbringen, können wir eine Brücke schlagen und Nähe schaffen. Es ist leider schwierig, Leute mit komplexen Themen zu erreichen. Man muss in gewisser Weise eine Rolle spielen und den Zuschauern so die Möglichkeit geben, ein bisschen Fan von einem selbst seien zu können.

Am Ende des Films zieht ihr auch ein Fazit und befürwortet eine Legalisierung von Prostitution. Wie viel eigene Meinung darf in eine Doku?

Dennis: Das Format, das wir gewählt haben, lässt Spielraum für Subjektivität. Objektivität gibt es meiner Ansicht nach im Journalismus sowieso nicht. Dadurch, dass wir selbst im Film präsent sind, finde ich es wichtig, eine gewisse Haltung zu zeigen. Wir versuchen, unsere Zuschauer auf Argumente aufmerksam zu machen und legen Optionen auf den Tisch. Wir wägen ab und sagen, dass eine Regulierung und Legalisierung letztendlich mehr Vorteile bietet. Das heißt nicht, dass uns niemand wiedersprechen darf. Was wir aber ganz bewusst wollen, ist die Grenzüberschreitung von bloßer Aufklärung hin zum Aktivismus. Deshalb wollen wir die Hälfte der Verkaufserlöse aus unserem neuen Film an eine Organisation spenden, die an vorderster Front gegen den Menschenhandel in Osteuropa und im mittleren Osten kämpft.

Wie kann Menschenhandel noch bekämpft und die Situation der Opfer verbessert werden?

Patrick: Es müsste mehr Perspektiven in den Heimatländern geben, damit die Menschen nicht so anfällig sind. Es gibt auch ganz naheliegende Dinge, die man regulieren könnte. Es darf nicht sein, dass die Hotels in Dubai den Ausbeutern eine Plattform bieten. Wir wissen, welche Hotels beteiligt sind, aber wir können die nicht nennen. Die haben die besseren Anwälte.

Was für Themen und Projekte habt ihr für die Zukunft auf dem Zettel stehen?

Patrick: Wir wollen erst mal unser Sachbuch über Menschenhandel zu Ende schreiben und dafür in Nepal und Indien weiter recherchieren. Mama und Papa werden uns dafür hassen, aber auf lange Sicht ist Konflikt und Krieg natürlich etwas, was uns sehr interessiert.

Dennis: Eigentlich wollten wir letztes Jahr schon in den Irak und nach Syrien. Dann hat es einfach nicht gepasst mit Visa, Kontakten, Zeit und Geld. Aber wir arbeiten dran und unsere Konzepte, Projekte und Geschichten entwickeln sich ständig weiter. Kriegsgebiete erfordern aber ein anderes Budget und allein für ein gutes Sicherheitskonzept bräuchten wir mehr Mittel. Die Vernunft sagt uns momentan noch, dass wir eins nach dem anderen abhaken sollten. Unsere Eltern sehen mittlerweile auch immer mehr ein, dass das nun mal unser Lebensziel ist. Mit dem Erfolg kommt nach und nach auch die Akzeptanz.

Nach allem, was ihr bisher gesehen und erlebt habt: Kommt für euch ein ganz normaler "Backpacking-Trip" noch in Frage? Also mit dem Lonely-Planet in der Tasche von Hostel zu Hostel und zwischendurch Tempel angucken?

Patrick: Ich hab es vor einem Jahr tatsächlich noch mal versucht und bin ohne Projekt in Indien und Kambodscha unterwegs gewesen. Leider musste ich feststellen, dass das nichts mehr für mich ist. Das hat nichts mehr mit Abenteuer zu tun, sondern fühlt sich eher an wie das Äquivalent zu einem Strandurlaub. Das soll jetzt nicht heißen, dass Rucksackreisen an sich schlecht ist. Für viele Leute ist es eine super Möglichkeit, um sich anderen Kulturen zu öffnen. Aber wenn wir sonst für unsere Arbeit durch die Gegend laufen, kommen wir mit Leuten in Kontakt, mit denen wir als Touristen niemals gesprochen hätten. Es ist alles eine Sache der Perspektive: Wenn ich mal im Kongo in einem Rebellendorf war, dann brauch ich mir keinen Tempel in Thailand mehr anschauen. Das gibt mir dann nicht mehr so viel.

Mehr Ideen, wie man in Krisengebieten helfen kann: