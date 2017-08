Dieses Unternehmen bezahlt dich fürs Masturbieren

Viele träumen davon, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Der Sextoy-Shop LoveWoo bietet dafür jetzt eine ungeahnte Möglichkeit: Das Unternehmen mit Sitz in London sucht jemanden, der sich während seiner Arbeitszeit mit Sexspielzeug vergnügt – für 28.000 Pfund, also rund 30.000 Euro jährlich. Praktischerweise soll man das an zwei Tagen in der Woche auch im Home Office erledigen können. Bürotoiletten sind schließlich nicht die angenehmste Masturbationsumgebung – auch wenn laut dem Magazin „Time Out New York“ rund 40 Prozent der Arbeitnehmer diese genau dafür nutzen sollen.