Was Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch besser machen sollten

7. Stellen Sie keine diskriminierenden Fragen

Kurz nachdem ich nach Berlin gezogen war, musste ich mir zunächst händeringend einen Job organisieren. Ich wurde zu einem Vorstellungsgespräch bei einer Zeitarbeitsfirma eingeladen. Doch zum Gespräch kam es erst gar nicht. Im Foyer wurde ich von der Empfangsdame aufgefordert, ein Formular mit persönlichen Daten auszufüllen. Auf diesem wurde nach einem aktuell bestehenden Kinderwunsch gefragt. Die Frage sollte übrigens nur von Frauen beantwortet werden. Als ich die Empfangsdame darauf hinwies, dass ich diese Frage nicht beantworten werde und Sie zudem gesetzlich verboten ist, bat sie mich nach Rücksprache mit den Personalern zu gehen.

8. Versuchen Sie nicht den Gehaltswunsch bis zur Schmerzgrenze zu unterbieten

Auch wenn es in der Stellenanzeige nicht explizit gefordert ist, trage ich so gut wie immer meinen Gehaltswunsch in das Anschreiben ein. Ich will damit Folgendes erreichen: Personaler sollen mich einfach nicht einladen, wenn ihnen der Preis deutlich zu hoch ist. Anfang des Jahres hat diese Regel eine besonders dreiste Personalerin nicht beachtet. Sie versuchte im Verlauf des Vorstellungsgesprächs meinen Gehaltswunsch um rund die Hälfte, bis knapp vor dem Mindestlohn, zu unterbieten. Dazu argumentierte sie knallhart, dass meine mehrjährige Berufserfahrung für sie praktisch nicht existent sei. Jetzt, nach dem Studium, gelte ich für sie als Berufseinsteigerin, der es nicht ansteht, so viel Geld zu verlangen. Vermutlich hätte ich ihr schon während des Vorstellungsgesprächs die Meinung sagen sollen. Tatsächlich sagte ich die Stelle erst am nächsten Tag ab.

9. Bitten Sie nur zur Probearbeit, wenn Sie wirklich an der Einstellung des Bewerbers interessiert sind

Zum Ende meines Bachelorstudiums bewarb ich mich intensiv um eine Stelle als Volontärin im redaktionellen Bereich. Ich freute mich zunächst über einen Rückruf von einer kleinen Firma für Fernsehproduktionen, die mich zu ein paar Probearbeitstagen einlud. Allerdings wunderte ich mich etwas darüber, dass man mich bereits zum Probearbeiten bestellte, obwohl noch gar kein Vorstellungsgespräch stattgefunden hatte. Das Gespräch wolle man dann am kommenden Tag, kurz vor Drehbeginn, nachholen, versicherte mir die zuständige Redakteurin am Telefon hektisch. Ihnen war offenbar kurzfristig eine Schauspielerin abgesprungen, die ich nun ersetzen sollte. Da ich mich aber für eine Stelle hinter der Kamera beworben hatte und mir die Sache mehr als suspekt vorkam, sagte ich der Redakteurin, dass ich leider so kurzfristig keine Zeit habe. Ich sei aber gerne dazu bereit, das Bewerbungsgespräch nächste Woche nachzuholen. Natürlich habe ich nie wieder etwas von ihr gehört.

10. Das oberste Gebot: Seien Sie ehrlich!

Natürlich wollen sich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite in einem Bewerbungsgespräch im besten Licht präsentieren. Jedoch gibt es einen Unterschied zwischen einer Beschönigung und einer schlichten Lüge, die offenbar nicht allen Personalern bewusst ist. Im konkreten Fall wurde mir im Bewerbungsgespräch ein kleiner Traumjob versprochen. Ein Einstieg als Redakteurin direkt nach dem Studium zu einem sehr fairen Gehalt. Dabei sollte ich unter anderem auch Werbetexte in Absprache mit den jeweiligen Kunden schreiben. Ich sagte die Stelle begeistert unter der Voraussetzung zu, dass ich diese Werbetexte nicht selbst verkaufen werde. Ich habe jahrelang als Anzeigenberaterin für verschiedene Zeitungen gearbeitet und wollte nun nach meinem Literaturstudium mein Geld mit dem Schreiben und nicht mehr mit dem Verkaufen verdienen. Natürlich wurde mein Albtraum aller mündlichen Absprachen zum Trotz wahr: Ein paar Wochen nach meinem Arbeitsbeginn verlangte man von mir, dass ich diese Werbetexte im Außendienst verkaufen sollte. Als ich mich weigerte, diese Aufgabe zu übernehmen, wurde meine Stelle neu ausgeschrieben und ich entlassen.

