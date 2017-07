Was zum Leben nötig ist

Der vielleicht fieseste Faktor in dem ganzen Gehalts-Kuddelmuddel sind all die negativen Emotionen, die mit dem Thema Geld einhergehen. Mit Neid und Missgunst und der Angst, abgewertet zu werden. Die Vorstellung, als unfähiger Trottel dazustehen, weil man viel weniger verdient als die Kollegen, ist ungefähr genauso unangenehm wie die Angst, in den Fokus der Teeküchen-Lästergruppe zu geraten, die gehässige Vermutungen darüber anstellt, was man für den fetten Gehaltsscheck zu tun bereit war. Kein Wunder, dass Gehaltsverhandlungen zu den schwierigsten Übungen im Berufsleben überhaupt gehören und nicht wenige Menschen kalte Schweißausbrüche bekommen, wenn sie in einer Bewerbung ihre Gehaltsvorstellungen angeben sollen.

Vielleicht sollten wir uns bei diesem emotional so aufgeladenen Thema deshalb einmal kurz zurücklehnen und noch einmal zurück zur ursprünglichen Rechnung kommen. Dabei hilft etwas sehr Altmodisches: ein Haushaltsbuch (ob Notizbuch oder App ist da egal), in das wir unsere Ausgaben eintragen. Das kann mitunter zu ziemlich erhellenden Erkenntnissen führen: dass wir ein bisschen viel Geld für Schokolade ausgeben, zum Beispiel. Oder dass wir zum Leben gar nicht so viel brauchen, wie wir gedacht hätten.

Wir haben fünf Menschen gebeten, uns eine ehrliche Aufstellung dessen zu geben, was sie pro Monat zum Leben brauchen. Nicht, was sie verdienen. Sie alle waren am Ende erstaunt darüber, wo das Gehalt im Laufe eines Monats landet.