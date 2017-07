750 Euro brutto für den Kraftfahrer-Azubi

Die Wirklichkeit

Ich fahre einen 40-Tonnen-LKW und transportiere alles Mögliche: Abfälle, Lebensmittel oder auch mal Gefahrengut. Ich bin ein sogenannter Springer, was so viel heißt, wie dass ich mal Nah- und mal Fernverkehr fahre. Ich finde die Abwechslung gut und mache beides gern. Wenn man nur Fernfahrten macht, wird man aber glaub ich nach einer Weile echt einsam. Deswegen fahr ich am liebsten zwei Wochen das eine und zwei Wochen das andere.

Während der Ausbildung werde ich nur innerhalb Deutschlands eingesetzt. Wenn ich im Nahverkehr unterwegs bin, komme ich nach der Tour abends wieder zurück in die Firma. Bei Fernfahrten bin ich meistens zwischen zwei und drei Tagen unterwegs. Schlafen tue ich dann in der Fahrerkabine.

Viele meiner Kollegen trinken abends auf dem Rasthof schon oft noch ein paar Bier. Mir ist das aber einfach zu riskant, wenn ich am nächsten Tag fahren muss. Wenn ich einen Unfall baue und die mir was nachweisen können, bin auf jeden Fall ich schuld. Bei mir läuft da ein Abend unterwegs also eigentlich immer gleich ab: essen, duschen, schlafen.

Auf langen Fahrten höre ich zum Zeitvertreib oft Musik oder telefoniere mit Kollegen, die zum gleichen Kunden fahren. So kann man sich zum Beispiel gegenseitig Hinweise für die Anlieferung geben.