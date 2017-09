Mädchen, habt ihr einen Schwangeren-Radar?

Wir verstehen daran zweierlei nicht. Erstens: Wie merkt ihr’s? Was sind die kleinen Indizien, die ihr sherlockesk sammelt und zusammenfügt? Oder sind’s gar keine sichtbaren Anzeichen, und ihr habt einfach einen inneren Pregdar, also irgendein uns vorenthaltenes Sinnesorgan, mit dem ihr Schwangerschaften erspüren könnt?

Und zweitens: Warum ist euer Interesse am Zustand der Gebärmütter eurer Geschlechtsgenossinnen eigentlich so groß? Warum ist es so ein Riesenthema, über das man Nachforschungen betreiben und tuscheln muss? Uns reicht es völlig, irgendwann einen Bauch zu sehen, der eindeutig nichts mit zu viel Schoki auf der Couch zu tun hat, und dann in unserem inneren Notizbuch zu vermerken: "Die Dings ist schwanger".

Also, Mädchen, erklärt doch mal euer Schwangerschafts-Sherlocktum!

Die Mädchenantwort: