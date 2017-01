Bin daha! Wer nohoch?

Als ich diese Folge erneut sah, war ich baff. Als Kind fand ich den dargestellten Sachverhalt nur unfair, aber mit meinem jetzigen Wissen diese Folge wieder zu sehen, ist nicht nur krass, weil ich die sexistischen Muster wiedererkenne, sondern auch, weil ich staune, wie Rape culture, Victim Blaming, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, sexistische Schönheitsnormen und weibliche Vorbilder in meinem Kinderfernsehen behandelt wurden, ehe ich einen Namen für alle diese Dinge haben konnte.

Einige Folgen brechen für Nichtdinoaugen mit Geschlechterbildern, wie “Das große Heulen” (Staffel 1, Folge 6) und (fnihihi) “Schwanzprobleme” (Staffel 2, Folge 7).

Wie explizit feministisch auch andere Folgen der Dinos sind, zum Beispiel “Immer bloß Jungs” (Staffel 4, Folge 63). Charlene sucht einen Job, um ein Wildnis-Überlebens-Camp bezahlen zu können, wird aber überall abgewiesen, weil nur Liefer-Jungen, Tennis-Jungen etc. gesucht werden. Monika klärt sie über das Old Boys Network auf, tatsächlich sieht sich Earl das nebenan im Fernsehen an. (“You’re watching OBN, the Old Boys Network – Member supported television dedicated to keeping females in their place”.)

Und oh, die Fernsehformate, die innerhalb der Serie vorkommen! Ich habe alle Freuden auf mich genommen und das Fernsehprogramm der Dinos recherchiert. Unter anderem lief:

Fragen Sie Herrn Eidechs, die Wissenssendung mit dem berühmten Spruch: “Wir brauchen wieder einen neuen Timmy”

TriCeraCops (@Baum_Glueck transkribierte hier die Sendung nach ihrem Remake)

Hündchen im Karton, “die neue Superserie präsentiert vom Team der Erfolgsserie Das Testbild”

Das versteckte Monstrum, eine Pannenshow, in der Dinos gefressen werden

Gib’s doch einfach zu und wir hau’n ab, eine harte Kriminalinvestigationssendung

Pangaea Hills Dino 210

Info 411, “vom gleichen Team wie Hallo Abschleppdienst”, eine Fernsehsendung zur Telefonauskunft

<Werbeeinblendung> “Wir sind der Meinung, wenn ein Dino weiß, was das Beste für ihn und seine Familie ist, sollte sich kein anderer Dino einmischen. Wir sind auch der Meinung, wenn eine Firma weiß, was das Beste für die Gemeinde ist, sollte die Gemeinde sich nicht mit lästigen zeitraubenden Vorschriften und Gesetzen einmischen. Denken Sie darüber nach. Genießen Sie am Eisschranktag die Freuden der Natur, die wir für Sie gestalten. Wir, Ihre Freunde von der TREUFUSS. TREUFUSS – Wir machen’s richtig, wenn Sie uns in Ruhe lassen.” </Werbeeinblendung>

Der heiße Preis, eine Quizshow, bei der man in den Sumpfknast kommt, wenn man verliert

Fragen Sie Fran

Lachen mit Dr. Med Baby Wonneknubbel, Landarzt (“Nicht den Pyjama, nicht den Pyjama!”)

Die Regenbogenshow in Farbe

Die Sendung für Geheimnisse, die noch geheim sind, eine Mystery-Sendung

Die Jenseits-Show

Und, Achtung Hinterhalt, eine Spieleshow, in der mit Fleischstücken behängte Dinokinder in eine Grube mit rasendem Wildhunden geschickt werden, während sie, Achtung Hinterhalt, Stöckelschuhe tragen müssen, für 25 Dinomark und ein Stück Zucker als Hauptgewinn (WHAT?)

Es gibt die Kanäle DNN – ein Nachrichtensender, auf dem Mario Marionette moderiert, abc – den alteingesessenen Berieselungskanal und den Musiksender D-TV. Und es gibt die Serie selbst als Serie in der Serie, nämlich beim Fortsetzungskriegsfilm „Nuss um Nuss“, die “hautnahe Mega-Mini-Maxi-Serie von epischer Breite”.

Wegen der Details eignet sich die Serie Die Dinos eher nicht, um nebenher zu stricken, lässt sich aber immer wieder neu gucken, auch mit Klickfinger auf der Pausentaste, um z.B. etwas wie die Angaben zu einem Song sehen zu können, der auf D-TV läuft:

Lyzzard Skizzard “I’m Better Than You”

Album: “You’re Worse Than Me”

From The Movie Soundtrack “I Never Thought You Were That Great To Start With”

Ego Records and Tapes